Revalorisation des SMIG et SMAG : Ce que prêche Y. Sekkouri

Conformément à l’accord du 30 avril conclu entre les syndicats les plus représentatifs et le gouvernement, ce dernier a approuvé le décret concernant l’augmentation du salaire minimum légal SMIC et SMAG. Cette hausse représente la deuxième étape prévue dans cet accord, la première ayant eu lieu en 2022.