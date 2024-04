Retrait US du Niger : Washington acquiesce…

Les États-Unis ont accepté, vendredi 19 avril, de retirer leurs plus de 1 000 soldats opérant dans le pays, un mois après que les autorités de Niamey ont dénoncé « avec effet immédiat » les accords de coopération militaire avec Washington.

Le départ annoncé des troupes américaines du Niger est vécu comme une véritable victoire par les nombreux manifestants à Agadez. Sur la place citoyenne d’Agadez, des manifestants arboraient des banderoles où l’on pouvait lire : « Ici c’est Agadez, pas Washington. Armées US partez ». Sur une estrade et sur fond musical, des discours de joie se sont succédés devant les notables de la région. « Nous sommes contents, plus que contents, s’enthousiasme Slimane Ibrahim, troisième vice-président du comité régional de soutien aux autorités. « Depuis douze ans, ils sont là, nous n’avons vu aucune réalisation apportée à la population locale ! Même un forage ou une école ou bien un truc qui permettrait à la région d’Agadez de se développer. Donc, nous, nous voulons leur départ vraiment rapidement », assure-t-il. Avant d’ajouter que « la sécurité de notre pays, ce sont les fils du Niger qui doivent l’assurer, pas un pays étranger, et ce ne sont pas seulement les Américains, ce sont tous les pays étrangers. Nous, nous ne voulons pas de présence militaire étrangère sur notre sol. Nous, nous voulons des partenariats économiques, plus économiques que militaires ».

Des drapeaux maliens et burkinabés, les deux pays avec qui le régime militaire au pouvoir a créé l’Alliance des États du Sahel flottaient sur la place du rassemblement. Des drapeaux russes étaient également visibles.

Une visite d’officiels américains est attendue dans les prochains jours pour finaliser le plan de retrait. Cette annonce intervient alors que le Niger a reçu, le 10 avril dernier, du matériel livré dans un avion de transport Iliouchine avec, à son bord, une centaine d’instructeurs russes. Le Niger a dénoncé en mars dernier l’accord de coopération militaire signé en 2012 avec les USA, estimant que celui-ci avait été imposé unilatéralement par Washington. Depuis sa prise de pouvoir, le nouveau régime de Niamey s’est rapproché de la Russie comme du Mali et du Burkina Faso.