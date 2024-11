Dans la nuit du 13 avril, l’Iran a lancé plus de 300 drones, missiles balistiques et missiles de croisière, dans le cadre d’ une frappe « bien plus importante à ce qu’attendait l’armée américaine », selon la chaîne. Les pilotes de chasseurs F-15, les officiers chargés de l’armement et le personnel au sol, qui ont parlé à CNN, ont confirmé « qu’ils se sentaient épuisés face à l’attaque iranienne, qui représentait le premier véritable test pour l’US Air Force contre une attaque prolongée et généralisée de drones ».

Alors que le personnel de l’US Air Force, comme le reste du monde, attendait la réponse iranienne, « ils n’avaient aucune idée (de ce qui se passait) lorsqu’ils ont reçu l’ordre de voler cette nuit-là », selon Lacy Hester, officier des systèmes d’armes. De son côté, le major Benjamin Covey, pilote de chasse F-15, a évoqué « la difficulté des radars américains à détecter les drones lancés par l’Iran vers Israël ». Il a déclaré que « le meilleur radar était dans un avion derrière nous, mais personne ne savait s’il était capable de détecter des drones iraniens ou non ».

Dans leur tentative de faire face à l’attaque iranienne, les chasseurs américains ont été confrontés à un défi représenté par « l’épuisement rapide de l’arme la plus efficace contre les drones », à savoir les missiles, car « le F-15E Strike Eagle ne peut transporter que 8 missiles air-air », poursuit CNN. Dans ce contexte, Kofi, autre pilote de chasse F-15, ne s’attendait pas à ce que « son stock de missiles s’épuise » lors de l’attaque iranienne. Alors que « la mission consistait à abattre les drones, avec toutes les armes dont nous disposions pour protéger notre allié, nous avons manqué de missiles très rapidement probablement en 20 minutes », a noté un autre pilote, le lieutenant-colonel Curtis Culver.

Une fois ces batteries épuisées, la mission suivante devenait plus difficile : atterrir sur des bases militaires américaines, dont une non déclarée dans la région, « témoin d’un état de chaos, avec le transfert des troupes dans des bunkers », selon CNN. Certains chasseurs ont été contraints d’effectuer un « atterrissage bloqué », une situation d’urgence dans laquelle un missile est lancé, mais celui-ci fonctionne mal et ne décolle pas réellement. Parlant d’un incident similaire, Kofi a déclaré : « Nous ne savons pas si ce missile est armé, et nous ne savons pas s’il va exploser sur notre aile. Nous ne savons pas s’il va exploser pendant l’entretien de l’avion et cela est un gros problème ».

Le pilote Timothy Causey a souligné que « les pilotes de chasse n’avaient pas beaucoup de temps pour s’entraîner au préalable », ajoutant que « les drones d’attaque sont peu coûteux et présentent peu de risques pour l’ennemi (c’est-à-dire l’Iran dans ce cas) ». Il a poursuivi : « Ils peuvent en envoyer d’énormes quantités, et nous devons y faire face… Nous n’avons pas encore commencé à nous entraîner à grande échelle. »

CNN a expliqué que « cette réponse iranienne a confirmé que l’armée américaine devra faire face à une nouvelle génération de guerre, qui opposera les combattants, qui coûtent des millions de dollars, à des drones d’attaque bon marché et lents, qui peuvent facilement échapper aux systèmes de radar très avancés. »