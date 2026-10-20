Représentation des femmes : Un collectif interpelle l’Exécutif

Le collectif souligne que les femmes occupent 28 % des sièges à la Chambre des représentants et représentent 21,9 % des membres du nouveau gouvernement. Après les élections législatives du 23 septembre, 107 femmes ont été élues sur les 395 sièges de la première Chambre, soit 27,1 %, contre 24,3 % en 2021, selon les données de l’Union interparlementaire.

Le collectif demande notamment l’adoption d’une loi-cadre pour la mise en œuvre de l’article 19 de la Constitution, qui consacre l’égalité entre les hommes et les femmes, ainsi que l’opérationnalisation de l’Autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de discrimination (APALD), lit-on dans le communiqué produit à cette occasion. Il appelle également à accélérer la réforme du Code de la famille et à faire des prochaines échéances électorales un levier pour garantir une représentation féminine plus équitable et durable dans les instances de décision.

Le collectif rappelle, par ailleurs, sa pétition citoyenne déposée en 2020 auprès de la Chambre des représentants et acceptée en 2021, qu’il présente comme un acquis de son plaidoyer en faveur de l’égalité. Il plaide enfin pour des politiques publiques intégrant les enjeux de genre et s’attaquant aux inégalités économiques, sociales et territoriales qui entravent l’autonomisation des femmes.