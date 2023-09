Rencontre à Rabat entre N. Bourita et J. Harris : Washington soutient le plan d’autonomie et les efforts de l’ONU

J. Harris a « souligné l’appréciation des Etats-Unis des efforts cruciaux du Maroc face à un large éventail de défis régionaux et mondiaux, notamment la lutte contre l’instabilité au Sahel, le soutien aux élections libyennes et la promotion de mesures égales de liberté, de sécurité et de prospérité pour les Israéliens et les Palestiniens », indique un communiqué de l’ambassade US à Rabat.

Sur la question du Sahara, J. Harris « a réaffirmé que les Etats-Unis continuent de considérer le plan d’autonomie du Maroc comme sérieux, crédible et réaliste, et comme une approche potentielle pour répondre aux aspirations du peuple du Sahara occidental ».

J. Harris a passé en revue avec son interlocuteur marocain « ses récents voyages dans la région », dans les camps de Tindouf et à Alger. Il a également réitéré « le plein soutien des Etats-Unis à l’Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies, Staffan de Mistura et a discuté de l’importance de l’engagement avec l’Envoyé personnel dans un esprit de réalisme et de compromis, alors qu’il intensifie ses efforts pour parvenir à une solution politique durable et digne pour le Sahara occidental », ajoute la même source.

A l’issue de la rencontre J. Harris-Brahim Ghali, le Polisario a officiellement rejeté tous les appels au « réalisme » et au « compromis ». « Ils ne feront qu’aggraver l’impasse et réduire ainsi les chances de parvenir à une solution pacifique durable et accentuer les tensions et l’instabilité dans la région », indique un communiqué du front séparatiste.

A rappeler que le déplacement du « Monsieur Sahara » de l’administration US coïncide avec le séjour, au Maroc, de S. de Mistura.