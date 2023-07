Réminiscences du « Qatargate » : Le PE dénonce les ingérences du Maroc

Les eurodéputés affirment dans le texte, approuvé par 441 voix en sa faveur, 70 contre et 71 abstentions, que « le Qatar, le Maroc, la Chine, la Russie, les Emirats arabes unis, la Serbie et la Turquie ont investi massivement dans des efforts de lobbying à Bruxelles ».

Ils considèrent que « les soupçons de corruption liés au Qatar et au Maroc dépassent le Parlement et impliquent également d’autres institutions de l’Union, ainsi que des responsables politiques nationaux et des personnalités influentes dans certains États membres ».

Aussi, le Parlement européen « dénonce avec la plus grande fermeté les tentatives présumées du Qatar et du Maroc d’influencer des députés, d’anciens députés et des membres du personnel du Parlement par des actes de corruption, qui constituent une ingérence étrangère grave dans les processus démocratiques de l’Union ».

L’instance avait recommandé, dans une résolution adoptée le 1er juin, de « suspendre tous les travaux sur les dossiers législatifs relatifs au Qatar et au Maroc et à établir un régime permanent de sanctions pour les individus et entités responsables de corruption ». Pour rappel, la plénière du Parlement européen avait approuvé, le 16 février, une résolution, exigeant d’interdire l’accès aux représentants du Maroc à l’hémicycle européen. Une sanction similaire avait été décrétée, fin décembre 2022, contre les diplomates du Qatar.