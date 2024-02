Réminiscences de l’affaire « Escobar du Sahara » : A.Ouahbi intente un procès contre I. Charia

Actuellement, les deux députés PAM, Saïd Naciri et Abdenbi Bioui, sont poursuivis pour trafic international de drogue et traite des êtres humains, en lien avec le réseau « Escobar du Sahara ». Un développement qui poussé le PAM à désavouer ses deux élus, respectivement président de la commune des arrondissement de Sidi Belyout à Casablanca et président de la région de l’Oriental.

I. Charia a appelé à ce que d’autres députés du PAM soient questionnés. Selon le secrétaire général du PLM, la plainte qui le vise serait « dépourvue du minimum de base juridique ou factuelle ». Il reproche au ministre de « chercher à conserver son poste, voire à empêcher l’avancement des enquêtes judiciaires en cours à Casablanca », laisse-t-il entendre sur les réseaux sociaux.

En sus, I. Charia estime, que la plainte à son encontre traduirait « un sentiment de vengeance contre un parti émergent » au sein de l’opposition.