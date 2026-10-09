Réfugiés en Afrique du Sud : Pretoria recule face à la colère à Soweto et Durban

Le ministère de l’Intérieur a justifié cette décision par les difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre du dispositif. Selon un communiqué, cette mesure opérationnelle a rapidement dépassé les capacités des centres d’accueil des réfugiés, exposant les agents à des risques et suscitant des inquiétudes concernant la sécurité et l’ordre publics.

La directive visait à appliquer une décision rendue le 7 juillet par la Cour constitutionnelle sud-africaine. Celle-ci avait estimé que les demandeurs d’asile ne pouvaient pas être privés d’accès à la procédure d’asile pour de simples motifs procéduraux, notamment en raison de leur entrée irrégulière sur le territoire. Les autorités ont toutefois dénoncé la désinformation entourant cette décision, précisant qu’elle n’accordait pas automatiquement le statut de réfugié, la résidence permanente ou d’autres droits légaux aux migrants en situation irrégulière.

Jeudi 8 octobre, des émeutiers ont incendié 14 véhicules à Durban, sur la côte est du pays, et dix autres dans le township de Soweto, à Johannesburg. Des commerces appartenant à des étrangers ont également été pillés. Vendredi, la lieutenante-générale de police Puleng Dimpane a indiqué, lors d’un point de presse à Soweto, que le calme était revenu dans le secteur. À Durban, Robert Netshiunda, porte-parole de la police, a également fait état d’une stabilisation de la situation, attribuant la limitation des dégâts à la rapidité de l’intervention des forces de l’ordre.

Première économie du continent africain, l’Afrique du Sud est confrontée à une recrudescence des manifestations hostiles aux immigrés. Ces tensions ont détérioré ses relations avec plusieurs pays africains et contraint des milliers de ressortissants étrangers à quitter le territoire. Les migrants sont régulièrement accusés par des manifestants de contribuer au chômage, à la criminalité et à la pression sur les services publics.