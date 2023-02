Réforme des retraites : L’Exécutif veut passer au forceps

Le comité est tenu de présenter, dans moins de trois mois, des scénarios de réforme et une feuille de route pour sa mise en œuvre, au Comité du dialogue social. En octobre dernier, le gouvernement a pris l’initiative de tenir une première réunion avec les syndicats et la Confédération générale des entreprises du Maroc, au cours de laquelle la méthodologie de travail du Comité de réforme des systèmes de retraite et son calendrier ont été approuvés.

La semaine dernière, lors de la session de questions orales à la Chambre des conseillers, Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Economie et des finances, a réaffirmé que le gouvernement est « déterminé à réformer le système de retraite en concertation avec tous les partenaires », estimant qu’« il n’y a pas de solutions faciles ». « Le système de retraite était déjà sur la table des gouvernements précédents pendant des années, et les mesures prises n’ont pas permis d’aboutir à une solution », a-t-elle ajouté.

La responsable a rappelé que trois caisses concernées par la réforme connaissent un « déficit technique », ce qui fait que les différentes parties à la concertation s’accordent sur la nécessité de traiter ce dossier. « Nous sommes prêts à vous fournir les chiffres et les données », a-t-elle dit, ajoutant qu’une réunion se tiendra ce mois-ci pour mettre à jour les statistiques sur lesquelles l’étude était basée et qui remontent aux années 2018 et 2019. La ministre a également souligné que le dialogue reprendra avec les différents partenaires à partir de mars prochain pour se mettre d’accord sur les éventuelles solutions, dans la perspective de clore ce dossier d’ici l’été ou septembre prochain. Et de faire remarquer que la question de l’âge et des cotisations seront certainement soulevées.

Du côté syndical, on est loin de jouer la même partition que celle fredonnée par l’Exécutif. En effet, Miloudi Moukharik, chef de l’Union marocaine du travail (UMT) a signifié, la semaine dernière, le rejet de la proposition de relever l’âge de la retraite à 65 ans, d’augmenter les prélèvements car ceux-ci frappent le pouvoir d’achat ou de « réduire » les pensions de retraite « déjà faibles et qui qui ne garantissent pas au retraité une vie décente ».

Le régime des retraites au Maroc n’est pas dans une situation confortable. Sans réforme, plusieurs caisses sont menacées d’épuiser leurs réserves dans les prochaines années. Les syndicats ne manquent pas de propositions pour faire valoir les droits des cotisants et conduire vers une sortie de crise loin de l’approche purement comptable dans laquelle campe l’Exécutif. Faute d’imagination…