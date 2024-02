Réchauffement entre Rabat et Paris : Le Medef à l’affut

Le patronat français cherche à tirer profit du rapprochement qui se dessine entre Rabat et Paris. Sous la bannière du Mouvement des entreprises de France international, une délégation d’entrepreneurs va effectuer une visite au royaume, du 24 au 26 avril. La mission sera conduite par Ross McInnes, président du conseil d’entreprises France-Maroc de MEDEF International et président du conseil d’administration de la société Safran.

Parallèlement à cet événement, se tiendra à Rabat une nouvelle édition du Forum d’affaires Maroc-France 2024, indique un communiqué de l’organisation patronale. On y lit que « le nouveau contexte invite à consolider davantage et rénover le partenariat économique entre le Maroc et la France, en transformant les défis en nouvelles opportunités ».

Pour rappel, le projet d’une visite au Maroc d’une délégation du patronat français était programmé en juin 2023. Celle-ci a été reportée, suite à une demande de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM). « Le contexte actuel des relations Maroc-France ne se prête pas à cette visite », avait indiqué Chakib Alj, « Patron des patrons » au micro de RFI pour justifier le report.