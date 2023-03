Rebondissements dans le « Qatargate » : Le Parlement européen va se constituer partie civile

Le quotidien belge Le Soir qui assure la couverture du scandale baptisé Qatargate depuis le début signale qu’aucune échéance n’a été précisée pour ce dépôt de plainte, pas plus que le nom de l’avocat qui représentera le Parlement européen. Il rappelle que parallèlement à cette procédure judiciaire, le Parlement européen a suspendu les immunités des députés Marc Tarabella et Andrea Cozzolino afin qu’ils puissent être entendus par la justice. Le premier a été placé sous mandat d’arrêt le 11 février et la chambre des mises en accusation devait se prononcer vendredi sur son éventuel maintien en détention préventive alors que le second est assigné en résidence, en Italie, en attendant un éventuel transfert vers la Belgique.

Début février, les présidents des différents groupes politiques du Parlement ont adopté une première série de mesures afin, espèrent-ils, d’insuffler davantage de rigueur et de transparence au niveau de l’institution. Le journal cite l’obligation, pour tous les représentants d’intérêts de s’inscrire au registre de transparence s’ils participent à des travaux parlementaires, l’interdiction des groupes d’amitiés avec les pays tiers ou encore la suppression des badges d’accès pour les anciens parlementaires.

En sus, tous les députés mais aussi leurs assistants ainsi que les membres du personnel impliqués dans le travail législatif sont astreints de déclarer leurs rencontres avec des représentants d’intérêts, représentants diplomatiques de pays tiers compris.