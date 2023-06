Raids sur Lattaquié et Idlib : Les drones au service d’Al-Nosra

« Deux drones ont mené des attaques terroristes à proximité de la ville de Qardaha dans la campagne de Lattaquié et de la ville de Deir Shamil dans la campagne de Hama », a rapporté Sana.

Une source de sécurité a déclaré à SANA à Lattaquié que deux missiles ont été tirés par un drone, dont l’un est tombé sur des terres agricoles à côté de la clinique de Qardaha, tuant l’ingénieur, Mohammad Hani Sultana (25 ans), et blessant un autre citoyen tout en causant des dommages matériels mineurs à un bâtiment.

Des groupes terroristes stationnés à Idlib et dans la campagne nord de Lattaquié ont intensifié leurs attaques de drones contre des zones résidentielles à Lattaquié et Hama. Ils ont visé la ville de Deir Shamil dans la région de Salhab à Hama, avec un drone qui a largué ses missiles, ce qui a entraîné la blessure d’une femme âgée avec un éclat à la main, en plus de dégâts matériels.

A Hama (centre de la Syrie), les organisations armées déployées dans la campagne d’Idlib ont attaqué la ville de Deir Shamil dans la campagne de Hama avec plusieurs obus, blessant une autre femme et causant des dégâts matériels.

Plus, un enfant et une femme ont été tués et trois ont été blessés lors d’une attaque terroriste menée par les organisations armées déployées dans la campagne nord et nord-ouest d’Idlib, à travers un drone qui a largué deux bombes sur des quartiers résidentiels de la région de Salhab dans la campagne du gouvernorat de Hama (la partie centrale de la Syrie).

Des groupes terroristes sont répartis dans la ville d’Idlib et dans certaines parties de sa campagne, dont la majorité appartient à l’organisation Front Al-Nosra, qui figure sur liste noire internationale.