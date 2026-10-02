Raids saoudiens improductifs contre le Yémen : Les Ansarullah remportent les batailles l’une après l’autre

Cela intervient alors que les forces armées yéménites poursuivent leur riposte à l’agression saoudienne continue contre le pays, en ciblant les rassemblements de troupes affiliés à l’Arabie saoudite sur le territoire yéménite.

Dans ce cadre, une source militaire yéménite avait affirmé, mardi dernier, que toute tentative de reformer des regroupements militaires saoudiens sur le sol yéménite sera ciblée. La source a ajouté que « l’armée yéménite ne permettra aucun déploiement des forces affiliées à l’Arabie saoudite ».

Toujours en riposte à l’agression, les forces armées yéménites visent les installations vitales sur le territoire saoudien, en plus d’imposer un blocus à la navigation des navires battant pavillon saoudien en mer Rouge.

Les forces de Sanaa ont réussi, jeudi, à réaliser de larges percées sur les différents fronts de la campagne sud de Taëz, signalant l’imminence d’un dénouement de la bataille dans la province. Les affrontements se sont déplacés des fronts sud vers ceux de l’ouest et du nord, alors qu’Ansarullah a achevé la prise de contrôle de 90 % des fronts de la campagne sud et s’est emparé des principales voies d’approvisionnement reliant les gouvernorats de Taëz et d’Aden, ainsi que les villes d’At-Turbah et de Taëz, ce qui a isolé les positions des factions loyales à l’Arabie saoudite.

Cette avancée, qui s’est étendue des fronts du sud de Taëz jusqu’à Al-Moudharabah à l’ouest du gouvernorat de Lahij, a coïncidé avec des revers pour ces factions sur les fronts de Jabal Habashi, Al-Ma’afer et Ash-Shamayatayn. Les forces de Sanaa ont réussi à couper les voies d’approvisionnement militaire en provenance d’Aden au niveau du col stratégique de Haïdjat al-Abd, qui relie Taëz à Aden.

Le quotidien libanais Al-Akhbar a rapporté, sur la foi de révélations rapportées depuis le front, que ces forces ont réussi, jeudi soir, à prendre le contrôle du marché d’Ar-Rabout au bas de Haïdjat al-Abd, à l’extrême sud du gouvernorat de Taëz, après de violents affrontements ayant entraîné la coupure de la route principale d’approvisionnement et le basculement vers l’itinéraire alternatif d’Ad-Doha. Les mêmes sources indiquent que les avions de chasse saoudienne ont mené une série de frappes sur la zone pour tenter de sauver la situation, mais qu’ils ont touché l’un des ponts principaux de la route de Haïdjat al-Abd, provoquant l’interruption de l’axe Taëz-Aden.

En parallèle, des sources militaires ont confirmé à Al-Akhbar que les affrontements armés entre les forces de Sanaa et les factions loyales à Riyad se sont intensifiés aux abords de la ville d’At-Turbah, chef-lieu du district d’Al-Hadjariyah. Cela fait suite à la progression de ces forces vers la zone de Bab al-Najd et à leur prise de contrôle de Jabal Al-Maswari et des zones de Daba’a Al-Dakhil, jusqu’aux villages de Cha’ab Al-Darahim. Les sources précisent que la zone de Bab al-Najd, sécurisée par le mouvement au cours des dernières heures, constitue la clé du contrôle d’At-Turbah, puisqu’elle se situe à l’ouest de la ville et la relie aux districts de Sabir, As-Silw et Sam’a. Elles ajoutent qu’Ansarullah a progressé depuis la zone d’As-Safiyah pour prendre le contrôle de la route reliant At-Turbah à Taëz.

Ces développements ont coïncidé avec la neutralisation de plusieurs zones d’Al-Hadjariyah et de Sam’a grâce à des médiations tribales. Selon des sources locales à Taëz, des ententes entre des cheikhs tribaux loyaux à Sanaa et d’autres dans les zones de la campagne sud de Taëz ont conduit à la neutralisation de plusieurs localités.

Les sources indiquent que les affrontements se sont étendus des fronts sud — sur fond de forte progression des forces de Sanaa — vers les fronts est et ouest de la ville de Taëz, marquant l’approche d’un dénouement, d’autant que les fiefs des factions loyales à l’Arabie saoudite dans la ville et certaines de ses banlieues ouest se trouvent encerclés.

Parallèlement, des plateformes saoudiennes ont fait état de frappes de missiles massives visant plusieurs sites pétroliers stratégiques dans la province orientale du Royaume, tels que Khurais, Abqaiq, les installations de Jubail, le complexe de Ghawar et le complexe gazier du gisement d’Ain Dar. Malgré le blackout saoudien autour de ces attaques, les images du satellite européen EUMETSAT montrent des incendies et d’imposantes colonnes de fumée s’élevant du champ géant de Ghawar, le principal gisement pétrolier d’Abqaiq.

Des rapports médiatiques yéménites avaient rapporté, jeudi à l’aube, qu’Ain Dar — l’un des quatre sites majeurs du gisement susmentionné — avait été la cible de bombardements aériens. Ghawar produit actuellement entre 3,8 et 3,9 millions de barils de pétrole brut par jour, soit près de la moitié de la production pétrolière nette quotidienne de l’Arabie saoudite, qui s’élevait en moyenne à environ 8,24 millions de barils en août dernier. Bien que Sanaa n’ait pas revendiqué l’attaque, des sources au sein du pouvoir yéménite ont confirmé à Al-Akhbar que ce qui arrive à l’Arabie saoudite s’inscrit dans le cadre du droit de riposte directe aux attaques menées par le Royaume contre les infrastructures yéménites.