Libération des otages israéliens à Gaza : Tel-Aviv a rejeté l’offre de Doha

Cheikh Mohammed ben Abderrahmane Al Thani a affirmé que le Hamas avait accepté dès le premier jour de la guerre à Gaza de « libérer tous les otages civils », en demandant seulement une fenêtre de cessez-le-feu pour les faire sortir, et qu’Israël avait refusé même d’« envisager l’idée ». Lors d’un entretien avec le journaliste britannique Piers Morgan, « nous avons obtenu un accord » pour libérer « tous les otages civils », a relevé al-Thani.

Les responsables israéliens ont répondu que si le Hamas voulait les libérer, il devrait le faire sans interruption des combats, a-t-il ajouté. Lorsqu’il lui a été demandé s’il considérait B. Netanyahou comme un criminel de guerre, le Cheikh a déclaré : « Bien sûr. Ce qui a été commis à Gaza relève des crimes de guerre, et quiconque en est responsable est un criminel de guerre. » Ajoutant que « des hôpitaux ont été ciblés, des écoles ont été ciblées. Quelles que soient les justifications et les arguments, rien ne justifie cela ». Il a également accusé B. Netanyahu d’attaquer politiquement le Qatar pour détourner l’attention de sa propre conduite et de celle de son gouvernement.

Cheikh Mohammed a réitéré sa condamnation de la frappe d’Israël du 9 septembre 2025 sur Doha, qui visait des responsables du Hamas alors que le Qatar était engagé dans des efforts de médiation. La frappe avait tué cinq membres du Hamas et un officier de la sécurité qatarie. « Nous avons été attaqués par Israël alors que nous menions une médiation », a-t-il dit, qualifiant cette frappe d’attaque sans précédent contre un médiateur. « Netanyahou a franchi la ligne, tout comme il a franchi d’autres lignes avant cela. »

Malgré ces tensions, Cheikh Mohammed a affirmé que le Qatar continuerait à donner la priorité à la diplomatie, arguant que l’engagement dans les coulisses demeurait le moyen le plus efficace de progresser. « Nous faisons de notre mieux pour conseiller le gouvernement américain sur la manière de parvenir à une solution, ainsi que les Iraniens », a-t-il déclaré.

Concernant le conflit régional plus large, il a indiqué que trois questions devaient être abordées pour désamorcer la guerre : le programme nucléaire et les sanctions contre l’Iran, la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz, et les accords de sécurité régionale impliquant l’Iran et les États du Conseil de coopération du Golfe. Il a précisé que tout cadre de sécurité régionale devrait reposer sur le dialogue, la non-ingérence et la non-agression, parallèlement à une coopération économique accrue.

Plus tôt mardi, Majed Al-Ansari, porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, a déclaré que Doha poursuivait ses efforts de médiation et transmettait des messages entre les États-Unis et l’Iran. Il a ajouté que le Qatar restait préoccupé par une nouvelle escalade militaire et cherchait une solution pacifique.