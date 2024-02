Raids meurtriers US contre le Yémen : Sanaa enterre 17 de ses soldats

« Les corps des membres des forces armées tombés en martyrs lors des bombardements de l’agression américano-britannique ont été portés lors d’un cortège funéraire à Sanaa », a indiqué la même source en énumérant leurs noms.

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont annoncé avoir bombardé des dizaines de cibles au Yémen samedi 3 février, en réponse aux attaques répétées menées par les rebelles Houthis soutenus par l’Iran contre des navires.

Les frappes de samedi ont visé « 36 cibles houthies dans 13 lieux au Yémen en réponse aux attaques continues des Houthis contre le trafic maritime international et commercial ainsi que les navires de guerre transitant par la mer Rouge », indique un communiqué commun des États-Unis, du Royaume-Uni et d’autres pays ayant apporté leur soutien à l’opération. « Ces frappes de précision ont pour but de perturber et de dégrader les capacités qu’utilisent les Houthis pour menacer le commerce mondial et les vies de marins innocents », selon le communiqué. L’attaque a visé « des arsenaux profondément enterrés, des systèmes et des lanceurs de missiles, des systèmes de défense antiaérienne et des radars des Houthis », ajoute le document.

Plus tôt samedi, les États-Unis avaient déjà annoncé avoir procédé à des frappes au Yémen, ciblant six missiles antinavires des Houthis « prêts à être lancés contre des navires en mer Rouge ». Vendredi, l’armée US a également détruit huit drones au large du Yémen et quatre au sol afin de « protéger la liberté de navigation » des attaques des Houthis.

Les Houthis ont commencé à s’en prendre au trafic maritime en mer Rouge en novembre, en ne visant que des navires liés à Israël « en solidarité » avec les Palestiniens à Gaza, ravagée par la guerre entre Israël et le Hamas. Les forces américaines et britanniques ont répliqué par des raids contre les Houthis, qui ont depuis aussi désigné les intérêts américains et britanniques comme des cibles légitimes. Outre les frappes contre les Houthis, les États-Unis ont créé une force navale multinationale destinée à protéger le trafic maritime dans la région, qui représente quelque 12% du trafic mondial.