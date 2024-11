Raids meurtriers sur Damas : Israël cible un quartier d’habitation, es cadres du Jihad islamique tués 

Dans un communiqué, il a indiqué qu’Abdel Aziz Al Minaoui, « un dirigeant de premier plan » né en 1945, et Rasmi Youssouf Abou Issa, « responsable des relations (avec les pays) arabes » né en 1972, se sont élevés en martyrs « avec un groupe de cadres du mouvement ». Leurs corps ont été retirés des décombres samedi, a ajouté le mouvement de résistance.

« Nous sommes fiers de nos dirigeants et combattants martyrs et nous assurons que la traitrise de l’ennemi ne fera que renforcer notre fermeté et notre volonté pour poursuivre la résistance pour avorter les objectifs de l’ennemi et chasser l’occupation de notre terre », précise le communiqué. Assurant que les raids ont frappé des bureaux et des appartements, le mouvement a qualifié de « mensonges les allégations de l’armée de l’ennemi qu’elle a ciblé des sièges et des positions militaires ».

Le Jihad islamique a publié dans la journée une deuxième vidéo du captif israélien qu’il détient en vue de l’échanger contre les détenus palestiniens séquestrés dans les prisons israéliennes pour avoir réclamé leurs droits usurpés et la fin de l’occupation en Cisjordanie occupée ou les colonies s’étendent sans répit. Alors que les risques de son annexion sont de plus en plus forts.