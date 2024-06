Raids américano-britanniques contre le Yémen : Sanaa assure avoir ciblé deux navires en mer Rouge

Huit drones lancés par les rebelles yéménites houthistes ont été abattus au-dessus du sud de la mer Rouge au cours des dernières vingt-quatre heures, a annoncé vendredi, sur X, le commandement central américain (Centcom). Les drones ont été abattus « sans endommager les navires américains, commerciaux ou de la coalition, dans la zone, ni faire de blessés », rapporte le Centcom, qui annonce aussi avoir détruit deux drones de surface en mer Rouge.

Toutefois, le Centcom n’a fait aucune mention des raids aériens ayant ciblé le Yémen. Raids au nombre de 8, six ayant été menés contre l’aéroport international de la ville d’Al Hudaydah et le port al-Salif où des des embarcations de pêcheurs ont été touchées, et deux contre Sanaa.

Par ailleurs, le général Yahia Saree, porte-parole des forces yéménites, a encore fait état, dans un communiqué, du ciblage de deux navires en mer Rouge. Les attaques menées par des drones et des missiles ont fait mouche contre ces bâtiments qui n’ont pas obtempéré aux appels des forces yéménites qui s’efforcent de maintenir intact le blocus de tout transit des marchandises de et/ou vers les ports israéliens. Le haut gradé yéménite a profité de l’occasion pour réaffirmer la pleine disposition de son pays à soutenir le peuple martyr de Gaza jusqu’à la fin de la guerre barbare menée par les soldats sionistes contre le peuple palestinien.

Si cette double frappe a été réalisée en mer Rouge, non loin du Yémen, il y a lieu de rappeler que la quatrième phase de soutien apporté au peuple palestinien de Gaza a été inaugurée par une série de frappes en Méditerranée. Plus, les résistances du Yémen et de l’Irak coordonnent leurs actions pour réaliser des frappes, comme ce fut le cas au cours des derniers jours. Deux bateaux transportant des armes et un autre navire de fret avaient été ciblés par des drones et des missiles, rappelle-t-on.

A signaler aussi que les rues des principales villes yéménites ont tenu à marquer, comme de coutume, le 34ème vendredi depuis le déclenchement de la guerre dans l’enclave palestinienne, par l’organisation de manifestations massives.