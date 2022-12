Rabat prête ses palettes aux artistes du continent : Bab Rouah aux couleurs africaines

Entre 15 et 20 artistes femmes, venues d’Afrique et de la diaspora participeront à l’exposition avec des œuvres d’art contemporain, qu’elles auront réalisées durant une résidence artistique qui se déroulera en février 2023, à l’initiative de l’association Arkane, ouvrant pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine culturel.

Cette résidence devrait permettre aux artistes de créer des œuvres inédites, inspirées par cette édition spéciale qui fête Rabat comme la capitale africaine de la culture 2022-2023.

L’association Arkane a par ailleurs souligné que cette manifestation vient rendre hommage à la femme africaine, à travers l’art et les artistes feminines d’Afrique et de sa diaspora. Dans ce cadre, un appel à participation a été lancé à l’adresse des femmes artistes du continent et de la diaspora, jusqu’au 16 janvier 2023. Les 15 à 20 artistes seront sélectionnées par un comité de sélection, afin de prendre part à la résidence. Cet appel s’adresse aux femmes artistes plasticiennes contemporaines expérimentées, africaines ou d’origine africaine, résidentes dans un pays d’Afrique ou issues de la diaspora, résidentes du continent ou hors du continent d’Afrique.

En ce qui concerne l’exposition, le vernissage est prévu le 1er mars à la Galerie Bab Rouah, avec une rencontre thématique entre les artistes et les publics. Elle proposera un voyage au cœur de la création féminine africaine, tout en représentant une vitrine authentique, mettant en lumière la création artistique contemporaine d’Afrique conjuguée au féminin pluriel, relève l’ONG.