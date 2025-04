PVC : Alma MMEP inaugure une nouvelle ligne de production et vise haut...

Cette étape stratégique, marquée par la présence du directeur général de l’Industrie au ministère de l’Industrie et du Commerce, Youssef Fadil, coïncide avec le lancement officiel de sa nouvelle ligne dédiée aux tubes PE100, fait savoir l’entreprise dans un communiqué. Cette installation de pointe permet la fabrication de tubes de diamètres allant de 20 à 1.200 mm, et positionne Alma comme le premier producteur africain à obtenir la certification NF (norme française) pour ce type de produit – une reconnaissance qui témoigne de l’excellence de son savoir-faire, indique la même source.

Fondée en 1994, Alma est devenue une société emblématique dans le domaine de la conception, de la production et de la fourniture de solutions complètes pour les réseaux d’eau potable, d’assainissement, de traitement des eaux, ainsi que pour les réseaux de télécommunication.

L’usine d’Alma dispose d’un outil technologique de pointe et d’une capacité de production élevée, ce qui lui permet de répondre efficacement aux besoins croissants en matière d’approvisionnement en eau potable. Alma se spécialise dans la conception et la production de tubes en PE et en PVC de haute qualité, ainsi que dans l’assemblage et l’étalonnage de compteurs d’eau précis et fiables. La société, qui place l’innovation au cœur de sa stratégie, vient d’investir 2 millions d’euros dans l’acquisition d’une machine à double paroi, une technologie unique en Afrique et disponible en seulement sept exemplaires dans le monde. Elle permet la production à chaud et en ligne de manchons pour l’assainissement, assurant une étanchéité parfaite et répondant aux normes environnementales les plus exigeantes. L’engagement d’Alma envers la qualité, l’environnement et la sécurité s’appuie sur un système de management rigoureux, reconnu à l’échelle internationale. Elle est certifiée ISO 9001 Version 2015, pour son système de management de la qualité, garantissant des processus maîtrisés à chaque étape de la production. L’entreprise est également certifiée ISO 14001 Version 2015, grâce à la mise en place d’un système de management environnemental dans une démarche de développement durable. La certification ISO 45001 version 2018 confirme l’existence d’un système de management de la santé et de la sécurité au travail, assurant un environnement sécurisé pour l’ensemble des collaborateurs d’Alma.

Enfin, le laboratoire d’étalonnage des compteurs d’eau est accrédité selon la norme NM ISO/CEI 17025 version 2018, garantissant la fiabilité et la précision des instruments de mesure, conformément aux standards internationaux.

Avec une capacité de production de 27.000 tonnes, plus de 100 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 150 millions de dirhams en 2024, Alma poursuit sa croissance tout en s’engageant activement dans le soutien aux jeunes talents marocains. Son objectif est de devenir une référence mondiale dans le domaine du transport de l’eau, en proposant des solutions innovantes, durables et clé en main, pour répondre aux besoins croissants en eau, au Maroc et au-delà.