Promotion touristique : Au-delà du balnéaire, l’ONMT lance “Shining Fès” et “Rising Ouarzazate”

L’ONMT déploie une stratégie de reconquête pour repositionner deux joyaux patrimoniaux, à savoir Fès et Ouarzazate, indique l’ONMT, ajoutant que ces plans visent à accompagner, en partenariat avec les autorités locales et les opérateurs touristiques, la relance de ces territoires à fort potentiel. Chaque plan est articulé autour de 3 leviers majeurs, notamment des actions de renforcement de notoriété à travers la presse et les “éductours”, un renforcement de la programmation avec les prescripteurs de voyage ainsi qu’une amélioration de la connectivité aérienne.

Le plan de relance “Shining Fès” s’appuie sur une série d’initiatives à fort impact médiatique et commercial, fait savoir le communiqué, notant que la programmation prévoit un documentaire sur la gastronomie fassie produit par TV5 Monde, diffusé du 11 au 21 mai 2025, qui met en lumière la richesse culinaire de la médina, en écho à l’identité patrimoniale de la ville. Il prévoit également un second documentaire intitulé “les artisans du Maroc”, produit par France 2 valorisant les savoir-faire ancestraux de la région ainsi que la série Minute Voyage sur M6 pour mettre sous les projecteurs la capitale spirituelle du Royaume. Sur le marché britannique, la BBC consacrera un épisode de “Clive Myrie’s African Adventure” à Fès, en plus de la création d’une page dédiée à Fès sur le site Travelzoo, couplée à des offres spéciales proposées par les tour-opérateurs partenaires entre avril 2025 et avril 2026.

Sur le plan commercial, deux grandes campagnes avec Carrefour Voyages et Havas Voyages en France seront déployées autour de la thématique “gastronomie, terroir, artisanat”. En parallèle, Fès sera l’hôte d’un workshop avec Voyage Privé, plateforme de vente privée premium, et participera au salon Travel Connect en Espagne permettant de créer du lien direct entre la destination et les distributeurs. Des webinaires, formations en ligne et modules d’e-learning, notamment un module Fès-Meknès seront prévus pour accompagner la montée en compétence des réseaux de vente. Enfin, la stratégie d’image sera renforcée par l’accueil de voyages de presse, d’influenceurs et de créateurs de contenu sur les marchés français, allemand, italien et britannique.

Pour sa part, le plan “Rising Ouarzazate” adopte une logique complémentaire, dans la mesure ou la ville sera repositionnée comme destination d’exception au croisement du désert, du cinéma et de l’expérience immersive. L’ONMT prévoit la production d’un contenu audiovisuel au Royaume-Uni, centré sur l’histoire du cinéma à Ouarzazate, qui valorisera les studios mythiques de la région et ses paysages spectaculaires ayant servi de décor à de grandes productions. En parallèle, la région sponsorisera un film britannique en compétition, avec une visibilité particulière sur le festival UK du film, dans une stratégie de contenu à forte valeur symbolique avec le prix du Meilleur décor naturel.

Des médias audiovisuels européens majeurs sont également mobilisés : La chaîne italienne RAI 3 a tourné un épisode de l’émission GEO à Ouarzazate, centré sur la relation entre le territoire, la culture nomade et les traditions berbères. Le groupe Sky TV, à travers l’émission gastronomique Gamberorosso, consacrera un épisode spécial à la cuisine du sud marocain, en octobre 2025. Ouarzazate deviendra également une scène d’accueil pour des événements structurants. Le plus marquant est la participation de la région au Desert Women’s Summit, au deuxième semestre 2025, un rassemblement international de 150 femmes leaders venant du monde entier, viendront expérimenter l’intensité spirituelle et la force d’inspiration du désert marocain. Par ailleurs, la ville accueillera deux conventions majeures du tourisme espagnol, à savoir la CEAV qui compte 100 agents de voyages en octobre 2025 et l’IDEMICE pour le réseau MICE, ainsi qu’un événement Frameless centré sur l’immersion artistique et sensorielle. Comme à Fès, des voyages de familiarisation, workshops internationaux, modules de formation en ligne, et voyages de presse et d’influence sont prévus tout au long du second semestre 2025. Une attention particulière sera apportée pour dynamiser les connexions directes vers ces destinations et venant compléter l’effort déjà déployé pour la saison estivale 2025.

Avec ces deux plans, l’ONMT confirme sa volonté de traiter chaque destination comme un univers unique, avec des leviers sur mesure et une logique de co-construction locale. Fès, et Ouarzazate sont ainsi appelées à retrouver leur éclat, au cœur d’une stratégie destinée à l’ensemble de ces territoires et destinations touristiques.