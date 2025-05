Promotion touristique : Agadir-Taghazout, l’ONMT en fait l’épicentre du tourisme franco-marocain

Ce choix, porté par l’ONMT, traduit une volonté de renforcer les liens entre les professionnels du tourisme français et marocains, en offrant un cadre à la fois inspirant et propice aux affaires, indique l’ONMT. Pendant trois jours, plus de 400 décideurs français du secteur (agences de voyages, tour-opérateurs, transporteurs et hôteliers) se retrouvent à Taghazout dans la région d’Agadir pour réfléchir ensemble à l’avenir du tourisme, partager les grandes tendances du secteur, et co-construire les perspectives de développement sur les marchés au titre des années 2025 et 2026.

Chaque année, ce congrès est un moment clé du calendrier touristique français. Il prend pour cette édition 2025 une dimension particulière, en s’installant pour la première fois à Taghazout, symbole du renouveau de la région d’Agadir. Grâce à l’impulsion de l’ONMT, cette rencontre s’annonce comme un levier pour repositionner la destination dans l’esprit des professionnels français.

Un des temps forts du programme est le workshop professionnel de ce vendredi, qui se veut une plateforme de rencontres directes entre opérateurs marocains, hôteliers, agences réceptives, institutionnels et décideurs français. Cette journée vise à favoriser les partenariats commerciaux, à faire émerger de nouveaux produits et à renforcer la coopération entre les deux rives. Au-delà des échanges professionnels, les participants ont l’opportunité de découvrir une destination en pleine transformation. Entre balnéaire, nature, sport, art de vivre et hospitalité, Taghazout incarne une des facettes du tourisme marocain que l’ONMT souhaite faire rayonner auprès des prescripteurs français.

En accueillant ce congrès au Maroc et plus particulièrement dans la région d’Agadir, l’Office réaffirme son engagement en faveur du développement du secteur touristique national dans toutes ses composantes. L’ONMT contribue ainsi à renforcer les liens entre les professionnels marocains et leurs homologues français, tout en valorisant une destination en plein essor. Ce rendez-vous s’inscrit dans une démarche plus large visant à accompagner la dynamique du tourisme au Maroc et à soutenir son rayonnement à l’international.