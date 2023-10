Projectiles mortels sur Smara : Le Polisario confirme l’attaque

Selon le communiqué, le procureur général du roi a confié à l’équipe d’enquête la réalisation des expertises techniques et balistiques nécessaires, afin d’identifier l’origine et la nature des projectiles ayant causé la mort d’une personne et la blessure de trois autres, dont deux dans un état critique, évacuées vers l’hôpital de Laâyoune pour recevoir les soins nécessaires.

La même source souligne que le procureur général du roi veillera à établir les effets juridiques qui s’imposent, à la lumière des résultats de l’enquête.

Des membres de la MINURSO se sont déplacés sur les lieux pour rédiger un rapport sur ce développement grave qui intervient alors que le Conseil de sécurité de l’ONU se prépare à adopter, le 30 octobre, une nouvelle résolution devant proroger le mandat de la mission onusienne pour une année supplémentaire.

Les déflagrations ont touché les quartiers de la ZAP, Hay Essalam, et le quartier industriel (deux déflagrations), ajoutant que les blessés graves ont reçu les premiers secours avant d’être acheminés vers l’hôpital à Laâyoune.

La troisième personne ayant contracté des blessures légères a pu regagner son domicile après avoir reçu les premiers soins sur place, ajoute la même source, qui fait état de dégâts matériels au niveau de deux maisons.

Smara est connue pour être à proximité du Mur des Sables, érigé par les Forces armées royales (FAR). Pour rappel, le Polisario avait menacé de commettre des attentats terroristes au Maroc. « Les entreprises et les consulats, les compagnies aériennes et d’autres secteurs sont tous des cibles potentielles », avait averti Mohamed El Ouali Akeik, en novembre 2021.

Le Conseil de sécurité doit adopter une nouvelle résolution sur la question du Sahara occidental, ce lundi 30 octobre. 48 heures avant cette échéance, le Polisario parie sur la Russie et le Mozambique pour introduire des modifications sur le projet de résolution proposé par l’administration US aux autres membres de l’instance exécutive de l’ONU.

Les amendements présentés par les deux pays auraient été rejetés par les Etats-Unis, selon les médias séparatistes. La même source avance que Washington souhaite un « simple prolongement du mandat de la MINURSO, sans introduire des changements substantiels dans les dispositions contenues dans la résolution 2654 du 27 octobre 2022 ». Alors que les partisans du séparatisme cherchent à redonner vie au « référendum d’autodétermination » , processus enseveli. Les Etats-Unis ont fait l’impasse, dans la résolution, sur la solution du « referendum », éxigée par l’Algérie et le Polisario. Le texte a également ignoré les résolutions du Conseil de sécurité qui insistaient sur cette voie. En revanche, le document n’a fait référence qu’aux résolutions adoptées depuis 2007 jusqu’à 2022. Or, celles-ci mettent l’accent sur la prééminence de la solution politique. Enfin, l’initiative US n’a fait aucune mention d’un éventuel rôle de l’Union africaine dans le règlement de la question du Sahara. Un autre point en faveur du Maroc.

Le Polisario confirme l’attaque

Le Polisario a reconnu, dimanche 29 octobre, avoir attaqué des positions tenues par les Forces armées royales (FAR) à Smara. Le « ministère de la Défense » du Front a passé sous silence le lancement de roquettes sur des domiciles de civils sahraouis. En effet, une revendication officielle de la part du Polisario apporterait de l’eau au moulin du Maroc qui œuvre depuis des années à convaincre les autres pays à classer le mouvement séparatiste comme organisation terroriste. Les responsables marocains avaient par exemple pointé à maintes reprises depuis la tribune des Nations unies, les liens entre le Front et des groupes terroristes opérants dans la région du Sahel.

A Rabouni, siège administratif du Polisario, une réunion urgente du secrétariat général du Front a été convoquée, en présence de Brahim Ghali. A signaler aussi que le « Mouvement armé des fils de martyrs » a lancé des menaces, dans une vidéo, à l’encontre des Forces armées royales (FAR). L’auteur de la séquence, cagoulé, a annoncé la préparation d’une série d’attaques contre « l’armée d’occupation » stationnée tout au long du Mur des Sables. Il a dressé aussi des menaces contre les « Sahraouis engagés » dans les rangs des FAR. Il s’agirait de Daddah Mohamed Ould Zaine, de la tribu des Oulad Dlim, qui avait organisé le blocage du passage d’El Guerguerate en octobre 2020.