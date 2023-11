Pression israélienne meurtrière en Cisjordanie : Washington et Paris dénoncent…

Une autre guerre israélo-palestinienne est menée en Cisjordanie. Depuis le 7 octobre, une intensification des violences dans ce territoire a été relevée par les observateurs internationaux. De nombreuses opérations de l’armée israélienne, notamment dans le secteur de Jénine, coïncident avec les exactions de colons israéliens, parmi les plus extrémistes, à l’égard de la population palestinienne.

Il en va ainsi pour le village de Sawiya, par exemple, où en début de semaine, Bilal Abou Salah, un Palestinien de 40 ans, a été tué alors qu’il récoltait des olives en compagnie de sa famille, non loin de la clôture d’une colonie israélienne. Un colon armé d’un fusil d’assaut M16 l’a abattu sans la moindre sommation, selon des témoins sur place.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux clips vidéo circulent. Ils montrent des soldats israéliens qui se filment en train de frapper et de maltraiter des Palestiniens. Dans au moins un cas, l’armée affirme avoir ouvert une enquête. Sur la vidéo, on peut voir sept ouvriers palestiniens à moitié nus, les yeux bandés et les menottes aux poignets qui hurlent de douleur alors qu’ils sont frappés par les militaires.

« Inacceptable, a fustigé le porte-parole du département d’État américain, Matthew Miller. Cela doit cesser et les responsables doivent rendre des comptes. »

Trois Palestiniens et un Israélien ont été tués jeudi dans des violences dans plusieurs secteurs de la Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé et les secours israéliens. À El-Bireh, ville jumelle de Ramallah, siège de l’Autorité palestinienne, deux Palestiniens âgés de 14 et 24 ans ont été tués et deux autres blessés quand l’armée israélienne a ouvert le feu lors de heurts qui ont éclaté pendant une incursion qu’elle menait pour procéder à des arrestations, a indiqué le ministère de la Santé de l’Autorité palestinienne, qui avait dans un premier temps fait état d’un seul mort. À Qalqiliya, plus au nord, un Palestinien de 19 ans a été tué par des tirs de soldats israéliens, et deux autres ont été blessés lors d’une incursion de l’armée, selon la même source.

Aucun commentaire sur ces incursions n’a pu être obtenu dans l’immédiat auprès de l’armée d’occupation. Par ailleurs, un Israélien a été tué près de la colonie israélienne d’Einav, dans le nord de la Cisjordanie, après que sa voiture a essuyé des tirs palestiniens, selon l’armée israélienne et Magen David Adom, le service de secours israélien. « L’armée a érigé des barrages dans le secteur et pourchasse les terroristes », a indiqué l’armée dans un communiqué. Le ministère de la Santé palestinien a en outre annoncé qu’un Palestinien de 14 ans, blessé lundi par des tirs israéliens dans un village de la région de Naplouse, a succombé à ses blessures jeudi.