Présides occupés : La droite espagnole tente d’indisposer l’Exécutif

Le président du Parti populaire (PP) et sénateur de Melilla a critiqué, mercredi, la non-ouverture des douanes commerciales des Présides de Sebta et Melilla avec le Maroc et ce, « un an après le revirement de Pedro Sánchez » sur le dossier du Sahara. Juan José Imbroda a accusé le royaume d’avoir « porté un coup à la possibilité de développement commercial à Melilla » avec sa fermeture unilatérale des douanes en 2018.