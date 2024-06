Présidentielles en Iran : Six candidats en piste

Le Conseil des Gardiens a qualifié cinq conservateurs ou ultraconservateurs et un seul réformateur.L’actuel président du Parlement, le conservateur Mohammad Bagher Qalibaf, l’actuel maire de Téhéran Ali Zakani et l’ancien négociateur Saïd Jalili, tous deux ultraconservateurs, ont été approuvés. Le camp modéré et réformateur est représenté par Massoud Pezeshkian.

En revanche, Mahmoud Ahmadinejad, ancien président ultraconservateur Ali Larijani, ancien président conservateur du Parlement proche des modérés, et Eshagh Jahanguiri, ancien vice-président réformateur ont été disqualifiés, comme lors de la précédente présidentielle.

La principale coalition des partis réformateurs a prévenu que sa participation était conditionnée à la validation d’un de ses candidats réformateurs. Ils devraient donc appeler les électeurs à participer au scrutin. La décision du Conseil des Gardiens est sans appel et la campagne électorale peut commencer immédiatement.