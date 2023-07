Présidentielle sénégalaise : L’opposition sous pression…

Les cadres du parti présidentiel étaient réunis, mercredi soir, après l’annonce lundi de Macky Sall de ne pas se représenter pour l’élection de février 2024. Dans un communiqué qui a sanctionné ladite réunion, ils laissent au chef de l’État « le soin de proposer au parti et à la coalition leur candidat » à la présidentielle.

Du côté de l’opposition, B. S. Diop a été placé en garde à vue après des propos concernant la succession du chef de l’État. C’était lors d’une conférence de presse, mardi soir, après l’annonce du retrait de M. Sall de la course. Le député du parti Pastef et président du groupe parlementaire de la coalition Yewwi Askan Wi, met en garde face à un « revirement » du chef de l’État. Il évoque le cas du président de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, qui avait affirmé ne pas se représenter pour la présidentielle de 2020 dans son pays, avant le décès de son dauphin, Amadou Gon Coulibaly. « J’avertis les prochains candidats de l’APR : évitez de manger chez lui, évitez de boire son eau, il est capable de vous empoisonner et de dire : comme nous n’avons plus de candidat, je reviens. Et de le faire à la Ouattara. Prenez garde ! »

Des propos qui ont suscité la polémique en dépit des excuses faites par l’intéressé. « Nous avons eu des propos, à l’endroit de Macky Sall, qui ont dépassé nos intentions. Voilà pourquoi je déclare humblement mes excuses. », a-t-il reconnu dans une vidéo en ligne. Mais cela n’aura pas suffi.

Selon son avocat, Me Moussa Sarr, B.S. Diop est poursuivi « pour diffamation commise par un membre de l’Assemblée contre un chef d’État étranger de nature à saper les relations diplomatiques de l’État », ainsi que pour « discrédit sur une institution de la République ».