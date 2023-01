Présidence du G77+Chine : Le Maroc passe le flambeau au Pakistan

Lors de la cérémonie de passation de la présidence du Groupe entre le Maroc et le Pakistan, jeudi à Vienne, l’ambassadeur, représentant permanent du Maroc, Azzeddine Farhane, a fait le point sur la mise en œuvre des trois axes principaux de la feuille de route de la présidence marocaine de 2022.

Au niveau de l’axe de la durabilité des 3 sous-groupes du G77 (Afrique, Asie, GRULAC et groupes), A. Farhane a rappelé que dans un contexte marqué par des tensions internationales et géopolitiques sans précédent, le Groupe a préservé ses principes fondamentaux afin de renforcer l’approche collaborative sur les questions mondiales.

Le consensus est resté la force motrice du succès du G77, qui a toujours pu aboutir à des positions communes, s’est félicité le diplomate marocain, soulignant que sous la présidence marocaine, “toutes les déclarations ont été adoptées par consensus”.

De plus, les 10 résolutions soumises par le G77 relatives à la coopération technique et aux utilisations pacifiques de la technologie nucléaire ont été adoptées par consensus lors de la 66e Conférence générale, ce qui démontre le leadership du Groupe et le fort soutien dont il bénéficie dans ces domaines thématiques, a-t-il ajouté.

S’agissant du deuxième axe, relatif à la créativité des sous-groupes du G77, A. Farhane a estimé que la résolution présentée par l’Angola et le Pérou sur le “Renforcement du cadre juridique international de la coopération internationale pour prévenir et combattre le trafic illicite d’espèces sauvages” est une bonne illustration des contributions créatives du Groupe. Cette résolution a bénéficié d’un large soutien des pays non membres du G77 et a été adoptée après de laborieuses négociations par consensus lors de la 31ème session du CCPCJ en mai dernier, a-t-il poursuivi.

Par ailleurs, le groupe a continué à jouer un rôle actif important auprès des organisations internationales basées à Vienne, notamment en se concentrant au sein de l’AIEA sur la recherche d’un équilibre entre les activités promotionnelles et non promotionnelles de l’Agence et sur le renforcement des programmes de coopération technique, a relevé le diplomate.

En ce qui concerne le troisième axe, qui traite de la complémentarité, synergie et dynamique entre le G77 et les autres groupes régionaux, l’ambassadeur marocain a fait savoir qu’il a coprésidé avec l’UE une réunion sur les moyens de renforcer le dialogue politique entre le G77 et les autres groupes régionaux et de lancer des initiatives constructives qui pourraient renforcer l’esprit de consensus de Vienne sur des sujets liés aux différentes organisations. Il s’est dit convaincu que ce dialogue permettra de renforcer les synergies et les complémentarités entre les différents groupes, notant que cette complémentarité a été mise en évidence lors du processus de négociation des résolutions présentées par le G77 et la Chine, qui a été soutenu par les États membres de l’UE.

A. Farhane a ensuite procédé à la passation de la présidence à son homologue pakistanais, Aftab Ahmad Khokher. La cérémonie s’est tenue au siège du Centre des Nations Unies de Vienne, en présence des directeurs généraux des organisations internationales et des ambassadeurs des pays membres du Groupe.

En janvier dernier, le Maroc avait pris pour la première fois la présidence du chapitre de Vienne du G77, ce qui reflète la confiance et la crédibilité dont jouit le Royaume au sein des organisations internationales.