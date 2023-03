Postes douaniers de Sebta et Melilla : Problématique affaire de souveraineté

Esteban González Pons, secrétaire adjoint aux affaires institutionnelles et porte-parole du Parti populaire européen, a demandé, vendredi, l’intervention de l’Union européenne pour ouvrir les douanes commerciales de Sebta et Melilla. Il a accusé, à cet égard, les gouvernements d’Espagne et du Maroc de ne pas avoir « la volonté » d’ouvrir les deux douanes, malgré les engagements pris par les deux pays après le changement de position de l’Espagne sur la question du Sahara occidental.

« Je dois honnêtement dire que j’ai le sentiment que ni le Maroc ni le gouvernement Sánchez n’ont l’intention de rouvrir les douanes commerciales avant les élections générale », a déclaré E. González Pons depuis la frontière de Melilla avec le Maroc. Le leader du PP, accompagné du président du parti à Melilla, Juan José Imbroda, a exigé que « cette douane commerciale soit rouverte ». « Si ce n’est pas le cas, il faut qu’on prenne note de notre malaise et qu’on demande le soutien de l’Union européenne pour forcer sa réouverture », a-t-il affirmé. Tout en rappelant que « le gouvernement de Pedro Sánchez a cédé sur presque tout au Maroc ». Critiquant les tests effectués avant l’ouverture des douanes pour s’attarder sur le fonctionnement alors qu’il s’agit « d’un bureau de douane qui fonctionne normalement depuis le XIXe siècle » dans le cas de Melilla,

E. González Pons s’est dit « très préoccupé par le retard et les mensonges accumulés », sur ce dossier, appelant l’exécutif espagnol à « rouvrir une fois pour toutes les douanes commerciales avec le Maroc ». Et d’annoncer qu’il portera cette demande devant l’UE. « Si le gouvernement de Sánchez est incapable d’ouvrir les douanes de Ceuta et Melilla avec le Maroc, c’est à Bruxelles de le faire », a-t-il conclu.