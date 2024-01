Poisson disponible et à bon prix : Le ministère cherche à contenir l’inflation…

L’approvisionnement du marché national en produits de la pêche à des prix abordables durant le mois de ramadan a été au centre d’une réunion de coordination tenue, mercredi à Rabat, entre Mohamed Sadiki, ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, et les professionnels du secteur. Une réunion qui intervient à l’heure où un repos biologique de deux mois a été mis en place pour permettre la reconstitution du stock de sardines déséquilibré.