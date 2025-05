Pneumatique : MICHELIN Primacy 5 fait son entrée au Moyen-Orient et en Afrique : Quête de performance...

Le développement d’une nouvelle génération de pneus représente un véritable défi, car il s’agit d’améliorer plusieurs performances clés sans en compromettre d’autres. Le pneu MICHELIN Primacy 5 relève brillamment ce défi en offrant à la fois une longévité accrue, un confort de conduite silencieux et préservé, tout en maintenant un niveau de sécurité élevé, affirme l’entreprise. Grâce à une nouvelle sculpture brevetée ainsi qu’à une profondeur de rainure augmentée de 10% par rapport à la gamme MICHELIN Primacy 4+, le pneu MICHELIN Primacy 5 optimise l’évacuation de l’eau, améliorant ainsi les performances de freinage sur sol mouillé et augmentant la sécurité de 4 % sur sol mouillé à l’état neuf.

Avec une durée de vie prolongée de 18%, ce pneu permet aux conducteurs de parcourir environ 7 000 kms de plus que son prédécesseur, garantissant ainsi des trajets sûrs et confortables sur les routes urbaines comme sur les itinéraires longue distance au Moyen-Orient et en Afrique. Alors que les véhicules deviennent plus lourds et que les attentes en matière de durabilité augmentent, le pneu MICHELIN Primacy 5 est conçu pour relever ces défis tout en soutenant une démarche de responsabilité environnementale.

Par ailleurs, l’essor des véhicules électriques renforce l’importance du confort et de la réduction du bruit. Le pneu Primacy 5 s’inscrit dans l’héritage de la gamme Primacy en intégrant tout le savoir-faire de Michelin pour minimiser le bruit à l’intérieur de l’habitacle et optimiser le confort de conduite. En matière de durabilité, Michelin s’engage à réduire son empreinte environnementale en réalisant des Analyses de Cycle de Vie (ACV) à chaque étape de vie d’un pneu, depuis sa conception et sa fabrication jusqu’au transport, à l’usage et à la fin de vie. Chaque nouveau pneu doit surpasser son prédécesseur, tant en performance qu’en efficacité. Le pneu MICHELIN Primacy 5 améliore son ACV de 6 %, grâce à une durée de vie prolongée de 18 % et une réduction de 5 % de la résistance au roulement. Cet engagement permet au pneu Primacy 5 de répondre aux attentes des conducteurs d’aujourd’hui tout en contribuant à un avenir plus durable et respectueux de l’environnement.

Le pneu MICHELIN Primacy 5 est spécialement conçu pour répondre aux besoins des citadines, berlines, crossovers et SUV à travers le Moyen-Orient et l’Afrique. Il garantit des performances de haut niveau, quel que soit le type de motorisation : à combustion, hybride ou électrique.