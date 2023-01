Philip Morris International : Meilleur employeur au Maroc pour la 7e année consécutive

Cette certification est le résultat d’une évaluation indépendante du « Top Employer Institute », qui a également reconnu Philip Morris International (PMI), comme l’un des meilleurs employeurs au niveau mondial pour la septième année consécutive, indique un communiqué de l’entreprise. “La reconnaissance de Philip Morris Maghreb en tant que l’un des meilleurs employeurs du pays pour la 7ème année consécutive est un signe fort confirmant la qualité de l’environnement de travail et notre engagement au quotidien pour le bien-être de notre capital humain”, a déclaré Jalal Ibrahimi, directeur général de Philip Morris Maghreb, cité dans le communiqué.

Concrètement, cette certification reflète l’effort continu de PMI pour créer un environnement de travail où tous les collaborateurs se sentent valorisés. «Prendre soin de nos collègues et s’assurer de leur bien-être est au cœur de nos priorités. La certification Top Employer est une reconnaissance de notre engagement à mettre en place les meilleures pratiques RH et à continuer à promouvoir et développer un environnement de travail positif et une culture inclusive en adéquation avec nos valeurs», a développé Lamya Nassoh, Directrice des Ressources Humaines et Culture de PMI pour la région du Maghreb. «Nous continuons à viser l’excellence et nous nous remettons constamment en question afin d’offrir une expérience unique à nos collaborateurs. La vision de PMI est de créer un avenir sans fumée, stimulée par l’énergie et la passion de nos collaborateurs, afin d’apporter des changements positifs pour les fumeurs adultes qui autrement continueraient à fumer”, a expliqué J. Ibrahimi.