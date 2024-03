Pékin veut booster sa croissance : Et doper son budget de la Défense

Les 3.000 délégués de l’ANP sont debout dans le Grand Palais du peuple, place Tiananmen, et applaudissent en cadence l’arrivée du président chinois et des membres du comité central du parti. Avant que le Premier ministre n’entame la présentation du rapport de travail du gouvernement. Objectif déclaré : 5% de croissance. Pour des observateurs avertis, la barre est haute quand on sait que les objectifs de l’année précédente n’ont pas tous été atteints. Li Qiang reconnaît les défis du moment. « Il n’est pas facile pour nous de réaliser ces objectifs […] qui correspondent à nos besoins et à nos possibilités », a-t-il fait valoir avant d’annoncer une promotion des talents dans la high-tech, la levée des barrières à l’investissement et la stimulation de la demande intérieure. « Il nous faut promouvoir une croissance stable de la consommation en utilisant des mesures globales telles que l’augmentation des revenus, l’optimisation de l’offre et la réduction des mesures restrictives pour stimuler le potentiel de consommation », déclare Li Qiang. Cela via « de nouveaux points de croissance tels que les maisons intelligentes, le divertissement et le tourisme, le sport et les produits fabriqués dans le pays. »

Utiliser la force de l’innovation et des produits chinois, notamment les voitures électriques pour relancer la deuxième économie du monde. Face aux problèmes d’endettement, le Premier ministre affirme également que l’État central comme les gouvernements provinciaux devront se « serrer la ceinture ». Il rappelle des objectifs de lutte contre le formalisme et la bureaucratie maintes fois évoqués.

Parmi les autres annonces, la création de 12 millions d’emplois, un taux de chômage à 5,5%, un maintien de la production céréalière à 650 millions de tonnes et une baisse d’environ 2,5% de la consommation d’énergie. Le chef du conseil des affaires d’État chinois était surtout attendu sur les mesures de soutien à l’économie plombée par la crise immobilière, un chômage des jeunes en hausse, une chute des exportations et la déflation. Des annonces de relance budgétaire apparemment jugées insuffisantes, à en croire les marchés, en baisse à Hong Kong et sur le continent.

A la lecture du « rapport sur l’exécution du budget central et des budgets locaux pour 2023 et les prévisions pour 2024 », fait notable, le budget chinois de la défense va augmenter de 7,2% cette année. C’est la plus forte hausse depuis cinq ans, dans un contexte de tension avec les États-Unis. La Chine consacrera 231 milliards de dollars à ses dépenses militaires cette année, contre 886 milliards de dollars pour les États-Unis. Xi Jinping a fixé la date de la fin de la modernisation de l’armée populaire de libération à 2027, rappelle Bloomberg.