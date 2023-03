Pas de chars marocains à l’Ukraine : N. Bourita l’a confirmé…

Une annonce faite par Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, a démenti, lors d’un point de presse animé, mardi à Rabat, avec Peter Launsky, vice-ministre fédéral autrichien des Affaires européennes et internationales, l’envoi d’armes lourdes à l’Ukraine.

« Le Maroc n’est pas une partie prenante dans ce conflit armé, n’y a pas participé et n’y participera en aucune façon », a précisé le chef de la diplomatie. « Néanmoins, le Maroc considère que cette question affecte la paix et la sécurité internationales et a un impact économique et social », a-t-il souligné.

N.Bourita apporte, ainsi, un démenti officiel aux informations relayées, ces dernières semaines, par des médias internationaux sur l’envoi par le Maroc d’une vingtaine de chars de combats T-72B à l’armée ukrainienne depuis la Tchéquie.

Pour rappel, des médias marocains avaient avancé, en avril 2022, que la France aurait redirigé la commande de 36 canons Caeser, réservée aux FAR vers l’Ukraine. Le site français Metadefense, auteur de l’information, avait reconnu dans un autre article qu’elle était erronée. Le Maroc avait reçu, d’ailleurs, le premier lot de ces canons en septembre.

Le ministre marocain a défendu, par la même occasion, le vote du royaume, jeudi 23 février à l’Assemblée générale de l’ONU, en faveur d’une résolution appelant la Russie à se retirer du territoire ukrainien. « La position du Maroc était claire dès le début. Quatre principes la sous-tendent : le Maroc soutient la souveraineté et l’intégrité territoriale des Etats et s’oppose à toute atteinte à l’intégrité territoriale des Etats membres des Nations unies ; le Maroc a toujours été contre le recours à la violence pour résoudre les conflits ; le Maroc a toujours eu une politique de voisinage constructif entre pays voisins et que les questions de voisinage ne peuvent être résolues par le recours à la force ; et le Maroc s’est toujours conformé au respect des principes du droit international et la Charte des Nations unies dans le traitement de ces questions », a-t-il fait valoir.

N. Bourita a reconnu que généralement le royaume ne prend pas part aux opérations de vote de résolutions se rapportant à la crise russo-ukrainienne, « sauf lorsque la décision concerne les principes de la Charte des Nations unies, les principes du droit international et la préservation de l’intégrité territoriale des pays et à la non-agression ».

En effet, le royaume avait opté pour la chaise vide lors de l’adoption de résolutions par l’Assemblée générale de l’ONU condamnant l’intervention militaire russe, les 2 et 24 mars, et une troisième, le 7 avril, décrétant la suspension de la Russie du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU. En revanche, Rabat avait voté, le 12 octobre, en faveur d’une résolution condamnant l’annexion par la Russie de provinces ukrainiennes.

Pour rappel, le Maroc a participé, aux côtés de 40 alliés des Etats-Unis, le 26 avril à la base aérienne américaine de Rammstein en Allemagne, à une réunion consacrée à fournir davantage d’aides militaires à l’armée ukrainienne. La délégation marocaine y était conduite par Abdellatif Loudiyi, ministre délégué chargé de l’Administration de Défense nationale.