P. Sanchez à Rabat : Une audience, au Palais royal , prévue mercredi

Pedro Sánchez, président du gouvernement espagnol, en visite au Maroc, sera reçu, dans la journée de mercredi, par le roi Mohammed VI, a révélé la chaîne publique d’information en continu 24 Horas. Le média, qui cite des « sources officielles marocaines », avait affirmé que sur l’agenda du Premier ministre figure un déjeuner avec le souverain et un point de presse.

La veille du déplacement marocain du patron de l’Exécutif espagnol, les sources autorisées espagnoles n’avaient pas confirmé la tenue d’entretiens entre P. Sánchez et le roi Mohammed VI. La dernière rencontre entre les deux parties remonte au 7 avril 2022 à Rabat pour sceller la réconciliation entre Rabat et Madrid, après une année de tensions, après l’épisode rocambolesque de l’hospitalisation du chef du Polisario à Logroño.

Lors de sa visite en février 2023, P. Sánchez n’a pas eu d’audience royale, en marge des travaux de la 12e session de la Réunion de haut niveau Maroc-Espagne.

Face à l’accélération du rapprochement maroco-espagnol, le lobby pro-Polisario rue dans les brancards, indique El Independiente. A l’instar de l’Association internationale des juges pour le Sahara occidental qui a demandé à Ernest Urtasun, ministre (Sumar) de la Culture et des Sports, d’annuler la reconnaissance de la marocanité de Laayoune, actée dans une édition du Bulletin officiel. « Le document contenait une erreur matérielle ou factuelle car il situait la capitale sahraouie au Maroc, ce qui est non seulement contraire à la position de l’Espagne quant au statut juridique du territoire mais aussi au droit international », relève ladite association. Dans son plaidoyer, elle fait référence aux dispositions de l’article 109.2 de la loi 39/2015, du 1er octobre 2023, sur la procédure administrative commune des administrations publiques.

Dans un document publié au Bulletin officiel, portant sur le lancement de travaux de construction dans le collège espagnol à Laayoune, le gouvernement espagnol situe la ville au Maroc. Le Polisario avait demandé à E. Urtasun de corriger la « référence inappropriée » parue au BO.

La veille du déplacement de P. Sanchez dans le Royaume, des dizaines d’agriculteurs espagnols se sont rassemblés à Algésiras, pour protester contre le sort des communautés rurales et contre l’importation de fruits et légumes du Maroc. Près de 70 camions transportant des agriculteurs de Jaén et de Séville ont rejoint la zone industrielle de La Menasha, en réponse à un appel de la plateforme agricole 6F. L’objectif a été de marcher vers le port d’Algésiras, ce qui a été refusé par la police nationale.

Lola Guzmán, porte-parole de la plateforme, a déclaré à la presse que « chaque jour, la situation empire. Maintenant, le chef du gouvernement affirme que le Maroc dispose d’un marché libre. Mais combien cela coûte aux agriculteurs, aux éleveurs et aux pêcheurs ? »

Les agriculteurs considèrent l’importation de produits en provenance de pays comme le Maroc, sans les exigences sanitaires de l’UE, comme une menace pour leur secteur. Cette manifestation illustre les tensions persistantes entre les agriculteurs espagnols et les acteurs du secteur au Maroc, notamment en ce qui concerne les pratiques commerciales équitables.