« One Night in Morocco » : La musique marocaine à l’Olympia de Paris

La culture musicale du Maroc sera mise à l’honneur au cours d’un concert inédit en France, prévu le 30 avril prochain à l’Olympia de Paris. Le concert, baptisé « One Night in Morocco » réunira l’ancienne et la nouvelle génération de grands artistes de la scène marocaine.