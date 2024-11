Offre bancaire : La première cagnotte digitale sur l’application sogé lancée

Cette innovation permet à ses clients de gérer gratuitement leur budget et de concrétiser leurs rêves, qu’ils soient grands ou petits, de manière simple et ludique, indique un communiqué de SoGé. Avec le lancement de la première cagnotte digitale au Maroc, SoGé réaffirme son engagement en tant qu’acteur financier d’accompagner les jeunes marocains dans leur éducation financière en mettant en place des solutions sécurisées et pédagogiques sans rien renier sur le plaisir de découvrir une nouvelle expérience bancaire, relève le communiqué. Grâce à la cagnotte SoGé, mettre de l’argent de côté est désormais possible et accessible aux jeunes. Les clients peuvent activer leur cagnotte depuis leur appli SoGé, créer 1 ou plusieurs objectifs personnalisés en leur attribuant un nom, un montant et une date cible. Ils peuvent ensuite les alimenter à leur rythme sans frais ni conditions en fonction de leur capacité.

Ainsi, “la cagnotte SoGé” se veut une solution fidèle à la promesse d’une Banque 100 % en ligne simple et gratuite et qui s’inscrit dans une dynamique d’amélioration continue au service du client. “SoGé, en tant que première banque 100% en ligne au Maroc, s’engage à offrir aux jeunes des solutions innovantes et accessibles pour gérer leurs finances en toute simplicité. Le lancement de cette solution digitale de gestion de budget s’inscrit dans notre volonté de faciliter l’accès aux services bancaires pour tous”, a indiqué Youssef Zerrari, Responsable BU Sogé.

Lancée par Société Générale Maroc, la banque en ligne SoGé propose une toute nouvelle expérience de la relation bancaire, complètement à distance et en toute autonomie. Pionnière au Maroc en matière de services bancaires dématérialisés, SoGé innove par une proposition de valeur aux multiples avantages pour le client, à savoir un parcours simple, avec une ouverture de compte 100% en ligne et sans aucun frais, en toute sécurité, une offre de bancarisation qui reprend l’essentiel des services bancaires et une agence en ligne SoGé, avec une équipe complète de télébanquiers à l’écoute avec des horaires élargis, afin de conseiller les clients et proposer les meilleurs services et produits bancaires adaptés à leurs besoins.