O. Sonko forme son Exécutif : Deux généraux à la tête de la Défense et de l’Intérieur

Il s’agit d’une équipe resserrée. Avec vingt-cinq ministres, ils sont presque 10 de moins que le dernier gouvernement sous Macky Sall. En introduction, le Premier ministre a promis un gouvernement de rupture.

Parmi les ministères régaliens, deux portefeuilles seulement sont occupés par des membres importants du parti du président. Aux Affaires étrangères, Yassine Fall, vice-présidente du Pastef, chargée des relations internationales. Elle est aussi l’une des rares femmes, quatre en tout, de ce gouvernement très masculin. Et puis au ministère de l’Énergie, du pétrole et des mines, autre poste important avec l’exploitation pétrolière qui va démarrer, Birhame Souley Diop, un des cofondateurs du parti Pastef les patriotes, et directeur de campagne de B.D. Faye.

Treize cadres du Pastef en tout héritent de portefeuilles ministériels comme El Malick Ndiaye, nommé aux Infrastructures et aux Transports, ou encore le porte-parole du gouvernement, Amadou Moustapha Ndiak Saré : ministre de la Formation professionnelle, et un des fondateurs du parti.

Pour le reste des ministères régaliens, une volonté d’ouverture est ainsi affirmée avec la nomination à la Justice du procureur de la Cour suprême, Ousmane Diagne. Ancien procureur de la République, il a une réputation solide et sérieuse. Mustapha Guirassy, nommé ministre de l’Éducation nationale, était en charge de la communication sous Abdoulaye Wade. Seigne Gueye Diop, chargé de l’Industrie et du commerce, ex-ministre-conseiller de l’industrie sous M. Sall. Pour le reste, beaucoup de personnalités de la société civile peu connues du grand public.

Pour la Défense, l’ancien chef d’état-major général des Armées, le général Birhame Diop prend le portefeuille de ministre des Forces armées. Plus surprenant, à l’Intérieur, c’est aussi un général qui a été nommé, le général Jean-Baptise Tine, ancien haut commandant de la gendarmerie nationale, une personnalité apolitique donc. Deux généraux dans un même gouvernement, c’est inédit au Sénégal.

Est-ce le gouvernement de rassemblement et de proximité promis par O. Sonko lors de la nomination de son équipe ? Les Sénégalais restent pour le moment attentifs…