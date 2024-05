Nouvel entretien Bourita-Séjourné : Rabat et Paris se concertent

Les contacts entre responsables marocains et français se multiplient, comme en témoigne le dernier entretien téléphonique entre les chefs de diplomatie des deux pays. Pour l’heure, Rabat et Paris n’ont pas encore arrêté de date pour une rencontre au sommet entre le roi Mohammed VI et le président Emmanuel Macron.