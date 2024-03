Nouveau chef d’Etat au Sénégal : Félicitations royales

« Nos deux peuples forment une communauté de valeurs et de destin fondée sur la solide tradition culturelle et spirituelle qui constitue une constante des relations entre nos deux pays. Le Royaume du Maroc et la République du Sénégal constituent également un modèle de coopération fructueuse, dense et multidimensionnelle », a-t-il souligné.

Le souverain a également exprimé sa volonté à œuvrer, aux côtés du nouveau président sénégalais, « à la diversification et au renforcement de notre partenariat stratégique prometteur, au service de nos deux jeunesses et en faveur d’une Afrique unie et prospère ».

« Le lien privilégié qui unit le Maroc et le Sénégal est un héritage précieux que nos deux pays ont toujours su honorer. Vous pouvez compter sur la fidèle disposition du Royaume à coopérer à son prolongement et à sa consolidation », a conclu le souverain.

Dans son premier discours après sa victoire, B. Diomaye Faye a tenu à rassurer « les partenaires bilatéraux et multilatéraux » de son pays, affirmant que « le Sénégal tiendra toujours son rang et restera le pays ami et l’allié sûr et fiable pour tout partenaire qui s’engagera, avec nous, dans une coopération vertueuse, respectueuse et mutuellement productive ».