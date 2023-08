Normalisation maroco-israélienne : Un internaute condamné à 5 ans de prison !

Les faits pour lesquels S. Boukyoud est incriminé sont liés à une série de statuts sur les réseaux sociaux dans lesquels l’internaute a fustigé l’officialisation des relations entre le Maroc et Israël depuis 2020 qu’il assimile à une « trahison » de la cause palestinienne.

S. Boukyoud a été interpellé le 24 juillet dernier, à l’aéroport Mohammed V de Casablanca dès son arrivée du Qatar, son pays de résidence, avec sa petite famille. Depuis, il a été poursuivi en état d’arrestation.

Dans un communiqué publié mercredi, L’Observatoire marocain contre la normalisation a critiqué le verdict en exprimant son étonnement face à « la rapidité » du procès bouclé en « deux jours ». Ajoutant que dans ses publications, S. Boukyoud « s’opposait à la reconnaissance d’une entité qui tue des enfants, des femmes et des civils sans défense, en violation de tous les pactes et pactes internationaux ».

Exprimant sa solidarité avec S. Boukyoud et sa famille, l’Observatoire a exigé « sa libération immédiate et son droit à un procès équitable, tel que garanti par la Constitution et tous les pactes internationaux signés par l’Etat marocain ».