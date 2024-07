Négociations autour d’une trêve à Gaza : Un processus discrédité par la guerre génocidaire

Le Premier ministre israélien a ordonné jeudi au chef du Mossad de se rendre au Qatar pour participer à de nouvelles discussions sur un cessez-le-feu pouvant permettre d’obtenir à un échange de prisonniers avec le Hamas. David Barnea, chef des services spéciaux israéliens, est donc attendu à Doha où il doit rencontrer Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Premier ministre du Qatar, un des médiateurs dans la guerre contre Gaza, a précisé une source proche des négociations.

Le président américain a salué la décision de Netanyahu d’autoriser ses négociateurs à « engager avec les médiateurs américains, qataris et égyptiens » des discussions « dans le but de conclure un accord », dans un communiqué de la Maison Blanche. Les Etats-Unis pensent qu’Israël et le Hamas ont « une opportunité assez significative » de parvenir à un accord sur un cessez-le-feu et la libération des otages, a déclaré un haut responsable américain. Les propositions du Hamas « font avancer le processus et pourraient donner des bases pour conclure un accord », a-t-il estimé sous couvert d’anonymat, tout en soulignant que cela ne signifiait pas qu’un accord était attendu dans les jours à venir, et qu’un « travail significatif » restait à faire.

Mercredi, le Hamas a affirmé avoir envoyé aux médiateurs de nouvelles « idées » pour mettre fin à la guerre israélienne contre Gaza, qui se poursuit depuis près de neuf mois. Il a précisé avoir évoqué ce sujet avec des responsables du Qatar et d’Egypte, et eu des contacts avec la Turquie.

Rappelons que le Hamas a lancé l’opération Déluge d’Al-Aqsa samedi 7 octobre, contre les colonies de l’enveloppe de Gaza, en riposte aux agressions israéliennes continues contre le peuple palestinien en Cisjordanie occupée et à la profanation de la mosquée Al-Aqsa. Depuis, l’armée sioniste se livre à un véritable bain de sang dans l’enclave palestinienne. Tout en maintenant une chappe de plomb non moins sanguinaire en Cisjordanie.

Face à la barbarie israélienne, la résistance palestinienne réagit en soumettant l’armée sioniste à une guerre d’usure. Les Brigades Al Qassam ont frappé vendredi un char israélien de type Merkava dans le quartier Choujaiya et, dans la même zone, les Brigades Al-Qods tout aussi actives ont bombardé avec un barrage d’obus de mortier réguliers et lourds les soldats et les véhicules de l’occupation. Un soldat sioniste a été liquidé à proximité de Tal Zorob, à l’ouest de la ville de Rafah, au sud de Gaza, alors que les Brigades Al-Qods ont soumis les soldats sionistes stationnés près du point de passage de Rafah à un barrage d’obus de mortier.

Le Yediot Aharonot qui fait grand cas de la résilience de la résistance palestinienne assure que le Hamas possède toujours des centaines de missiles lourds capables d’atteindre Israël. De temps à autre, une salve de missiles est dirigée contre les colonies de l’enveloppe de Gaza, si elles ne ciblent pas Tel-Aviv.

Ahmed Abdel Hadi, représentant du mouvement Hamas au Liban, a affirmé à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen que « le mouvement n’a pas présenté de feuille de route dans les négociations, ni apporté de réponse, mais a plutôt montré sa flexibilité dans les négociations ». Il a ajouté que « le Hamas cherche à formuler des déclarations fixes, et la flexibilité réside aujourd’hui dans la forme et non dans le contenu », soulignant que « les questions fondamentales n’ont pas été abordées dans le brouillon de l’accord ».

Il a souligné que « les médiateurs ont déclaré que l’atmosphère des négociations était positive et qu’un accord pouvait être trouvé ». dès lors, « la balle est désormais dans le camp de l’occupation et de l’administration américaine pour exercer la pression sur Netanyahu », relève-t-il. « Nous traitons objectivement et nous poursuivrons la résistance si un accord n’est pas trouvé, et si un accord est trouvé, c’est excellent », soulignant que « la résistance est prête à toutes les possibilités, soit Netanyahu se retourne contre elle ou un accord est conclu ».

Il a noté que « la résistance ne fait pas confiance à Netanyahu ou à l’administration américaine, mais fait plutôt confiance à la résistance, au peuple et aux fronts de soutien ». Et rappelé que « Netanyahu ne veut pas de cessez-le-feu, et l’administration américaine n’a pas été sérieuse, et elle est mise à l’épreuve aujourd’hui », ajoutant « quiconque surveille les déclarations de Netanyahu peut remarquer la contradiction, et cela confirme que Netanyahu n’est pas sérieux à propos de ce cessez-le-feu ou de parvenir à un accord ».

Une source privée a révélé jeudi à Al-Mayadeen que le Hamas a soumis ses amendements au dernier papier israélien « d’une manière qui n’affecte pas les questions fondamentales ». La source a noté que « le Hamas maintient ses positions sur l’établissement d’un cessez-le-feu permanent, le retrait complet des forces israéliennes de la bande de Gaza et le retour des déplacés dans leurs foyers ». Le mouvement a également insisté « sur la nécessité de se retirer de l’axe de Philadelphie (situé le long de la frontière entre la bande de Gaza et l’Égypte, et sa longueur est de 14 km et sa largeur de 100 m), et du passage de Rafah au sud de la bande de Gaza ».

La source a noté que « le Hamas a insisté sur sa position de rejet d’un veto sur la libération des personnes condamnées à la perpétuité ». Il a expliqué que le mouvement « a fait preuve de flexibilité dans le traitement des clauses 8 et 14 », assurant « la poursuite des négociations jusqu’à ce qu’un cessez-le-feu permanent soit réalisé dans la bande de Gaza ».

Le Hamas a annoncé jeudi qu’Ismail Haniyeh, chef de son bureau politique, avait pris contact avec des médiateurs au Qatar et en Egypte, au sujet des idées que le mouvement échange avec eux, dans le but de parvenir à « un accord qui mettrait fin à l’agression israélienne en cours contre la bande de Gaza », soulignant qu’elles ont été « traitées dans un esprit positif avec le contenu des délibérations en cours ». En ce vendredi, on signale aussi une reprise, en Chine, du dialogue inter-palestinien. L’ambassadeur chinois à Doha aurait remis des documents dans ce sens aux représentants du Hamas attestant de la volonté de Mahmoud Abbas, chef de l’Autorité palestinienne, de reprendre les discussions sur l’unification des rangs palestiniens. Le Hamas qui donné son accord pour pareil rendez-vous, dont aucune date n’a encore été fixée, a assuré à l’émissaire chinois que le mouvement souhaitait maintenir l’esprit et le cadre de l’approche d’avril 2024.

En Cisjordanie, force est de souligner que la résistance commence à prendre de l’ampleur en dépit des morts parmi les Palestiniens. Les Brigades Al-Qods-Jénine ont engagé des affrontements armés avec des soldats israéliens dans le camp de Jénine. L’armée d’occupation s’est finalement retirée des environs du domicile qu’elle assiégeait pendant 4 heures. Les Comités de la Résistance palestinienne signalent que l’ennemi multiplie ses assassinats en Cisjordanie parce qu’il est incapable d’affronter sur le terrain la résistance armée. La radio de l’armée d’occupation israélienne a rapporté qu’un soldat israélien a été blessé lors des affrontements à Jénine. Du côté palestinien, on déplore 6 martyrs…