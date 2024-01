N. Modi aux Maldives : Suspension des responsables qui l’ont traité de « marionnette d’Israël »

Le président des Maldives, élu en septembre sur la promesse d’expulser de son archipel un petit contingent de forces militaires indiennes, a interdit ce 7 janvier à trois ministres de travailler dans l’attente d’une enquête. Les trois ministres suspendus, Malsha Shareef, Abdulla Mahzoon et Mariyam Shiuna, travaillent tous au ministère de la Jeunesse et ont critiqué Narendra Modi sur les réseaux sociaux. Mariyam Shiuna a notamment traité Modi de « clown » et de « marionnette d’Israël » après la visite du Premier ministre dans les îles indiennes de Lakshadweep, situées à environ 130 kilomètres au nord des Maldives.

Le 4 janvier, N. Modi avait posté sur les réseaux sociaux un message faisant l’éloge des « plages immaculées » de ces îles, ainsi que des photos de lui-même en train de faire de la plongée avec masque et tuba.

« Le gouvernement des Maldives est au courant de remarques désobligeantes postées sur les réseaux sociaux et visant des dirigeants étrangers et des personnes de haut rang », a commenté le gouvernement dans un communiqué. « Ces opinions sont personnelles et ne reflètent pas le point de vue du gouvernement des Maldives », ajoute le texte.

Les Maldives s’inquiètent des répercussions de telles remarques, car les Indiens constituent le groupe le plus important de touristes étrangers aux Maldives. Le tourisme représente un tiers de l’économie de l’archipel composé de 1 192 petites îles coralliennes qui s’étendent sur environ 800 kilomètres. L’archipel occupe en outre une place stratégique dans une zone géographique très convoitée dans l’océan Indien, se situant sur l’une des routes maritimes les plus fréquentées du monde. L’Inde y a déployé une unité pour piloter des avions offerts aux Maldives afin d’effectuer des patrouilles sur son vaste territoire maritime. L’Inde a toutefois accepté début décembre de retirer son contingent des Maldives.