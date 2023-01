Musée national de la parure aux Ouadayas: Hommage aux maâlems…

Le musée national de la parure, inauguré samedi par la princesse Lalla Hasnaa, Présidente de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, rend hommage aux maâlems et artisans ainsi qu'aux femmes et hommes derrière ces objets et créations, a indiqué, lundi à Rabat, le président de la Fondation nationale des musées (FNM).