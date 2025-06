MRE : Valorisation des talents de la diaspora. Bank of Africa et “Morocco’s 40 under 40” s’activent

Ce partenariat a pour ambition de favoriser la création de valeur économique à destination du Maroc, en mobilisant les compétences et les expertises des leaders marocains au Royaume et dans le monde entier, indiquent BOA et “Morocco’s 40 under 40” dans un communiqué conjoint. Forte de son expertise en accompagnement entrepreneurial et la connexion des opérateurs à travers son réseau étendu sur 32 pays, Bank of Africa prévoit, en collaboration avec “Morocco’s 40 under 40”, la mise en œuvre de plusieurs actions concrètes, visant à faire avancer ces sujets clés. Cette initiative s’inscrit dans la continuité de la vision royale en faveur d’un développement inclusif et ouvert sur l’international.

“Le bien-fondé de sceller un partenariat entre l’Association ‘Morocco ‘s 40 under 40’ et BANK OF AFRICA est multidimensionnel : il s’inscrit d’abord dans les orientations royales tracées pour tout un chacun, quel que soit son domaine d’activité, d’œuvrer à la consolidation des liens multiples liant les Marocains du Monde à leur pays. Il reflète également les choix stratégiques du groupe BANK OF AFRICA, sous l’égide de son Président, de susciter puis d’accompagner, par une offre de services financiers et extra financiers innovants, les Marocains Résidant à l’Etranger, notamment les Jeunes, dans les projets qu’ils envisagent ou mènent dans le Royaume”, a déclaré l’Administrateur Directeur Général de BOA, Brahim Benjelloun-Touimi. Il a également mis l’accent sur “la promotion des opportunités d’investissement au Maroc et dans son prolongement économique continental, la mise en valeur des talents et des expériences de ces compatriotes, leur mise en réseau et le développement de synergies entrepreneuriales et commerciales avec les opérateurs économiques locaux, vont susciter, sur la durée, une série d’initiatives qui, ultimement, contribueront au rayonnement de notre communauté marocaine”. De son côté, le président de “Morocco’s 40 under 40”, Badr Boussabat, a indiqué que l’association est très honorée de pouvoir travailler avec une institution comme BOA, qui non seulement démontre un développement extraordinaire au Maroc et en Afrique, mais incarne aussi l’excellence marocaine et les valeurs du Royaume. Et d’ajouter : “Cela ne peut que promettre un partenariat de très haute qualité au service du Royaume. Notre association prône l’excellence marocaine avec une cohorte annuelle de 40 talents de moins de 40 ans. Ces leaders du Morocco’s 40 under 40 sont pleinement engagés pour leur pays”. En effet, chaque année, “Morocco’s 40 under 40” sélectionne une cohorte de 40 leaders, issus de divers secteurs stratégiques, guidée par 40 mentors marocains distingués – des exemples de réussite à travers le monde – qui apportent leurs connaissances et leur soutien. En tirant parti des talents marocains dans le monde entier, l’objectif est d’avoir un impact significatif sur le Royaume du Maroc, en mettant en valeur la force et le potentiel des Marocains du monde entier.