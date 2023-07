Mondial féminin : Les Marocaines étrillées par les Allemandes

Les Allemandes ont réussi à marquer 6 buts face à leurs rivales marocaines dont le jeu a été des plus approximatifs. Avec 2 buts encaissés durant la première période, les Lionnes de l’Atlas n’ont rien pu faire face à une équipe allemande mieux organisée et plus percutante. Le score a été alourdi en deuxième période…

Le groupe H comprend également la Corée du Sud et la Colombie qui jouent mardi au Sydney Football Stadium.

A rappeler que la veille, la Jamaïque a tenu en échec sa rivale française (O-O).

Quant à l’équipe de la Zambie, qui découvre la Coupe du monde pour la première fois, elle a été terrassée par le Japon (0-5), ancien vainqueur du trophée. Mercredi, cette équipe africaine aura fort à faire face à un gros calibre du groupe C, l’Espagne, qui a également étrillé le Costa Rica (3-0) pour son premier match. A rappeler que les USA ont dominé le Vietnam (3-0). L’Angleterre a aussi battu Haïti (1-0), soit le même score réalisé par le Danemark face à la Chine (1-0), ou encore les Pays Bas face au Portugal (1-0). Quant à la Suède, elle a battu l’Afrique du Sud sur le score de 2 à 1…