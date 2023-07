Mondial féminin : La fête démarre pour les Lionnes de l’Atlas

Finalistes de la dernière CAN féminine, les Lionnes de l’Atlas cherchent, pour leur première participation au Mondial, à marquer de leur empreinte ce mondial et affichent l’ambition de rééditer l’exploit du football marocain au Mondial du Qatar. Evoluant dans le groupe H, la sélection marocaine aura fort à faire face à la Colombie, l’Allemagne, et la Corée du Sud.

Force est de souligner que les observateurs de la chose footballistique relèguent la sélection marocaine au rang d’outsider. Qui peut créer bien des surprises. Mais en attendant, l‘attention est beaucoup plus focalisée sur le Nigeria, valeur sûre du continent, ose rêver grand pour sa 9e phase finale porté par sa star, Azizat Oshoala. L’attaquante sort d’une saison pleine et d’un sacre en Ligue des Champions avec le FC Barcelone. Le Nigeria est la première nation africaine à entamer son tournoi. Dans le groupe B, avec l’un des deux pays hôtes, l’Australie, les Super Falcons affrontent pour commencer le Canada, à 2h30 TU, dans la nuit de jeudi à vendredi. L’Irlande est leur troisième adversaire.

En l’absence du Sénégal et du Cameroun, des commentateurs n’hésitent pas à relever que la surprise pourrait venir de l’Afrique du Sud. Avec la CAN au fronton, les Banyana Banyana disputent leur deuxième Mondial. Face à ses rivales de l’Argentine, l’Italie et la Suède, dans le groupe G, la sélection sud-africaine composée en grande partie de joueuses qui évoluent au pays, manquent d’expérience de haut niveau. Mais il n’est nullement écrit que cela représente un obstacle infranchissable.

Reste la Zambie qui, au même titre que le Maroc, bénéficie d’un groupe C ouvert -où figurent le Japon, l’Espagne, et le Costa Rica-, qui permet de nourrir des espoirs quant à l’accès aux huitièmes de finale. Pour la première phase finale de Coupe du monde de son histoire, la Zambie ne va pas se contenter de faire de la figuration. Il ne faut pas oublier que les Copper Queens ont battu les Allemandes (3-2), une des équipes favorites du Mondial.

A rappeler que lors du Mondial organisé en France en 2019, le Cameroun et le Nigeria avaient franchi le premier tour. Une première pour le continent. Les sélections africaines de l’heure réussiront-elles à faire mieux ? That’s a question…