Mondial 2030 : L’organisation se met en place

Cet évènement a connu également la présentation de l’identité visuelle de la candidature « YallaVamos 2030 », qui célèbre les couleurs des drapeaux des trois pays organisateurs de la compétition sportive. La commission de coordination de la candidature tripartite a expliqué que le logo « YallaVamos 2030 » met l’accent sur les liens unissant trois nations et deux continents.

Pour rappel, le conseil de la FIFA avait décidé, le 4 octobre, de retenir à l’unanimité le dossier Maroc-Espagne-Portugal comme candidature unique pour l’organisation du Mondial 2030.

A signaler que le Portugal s’est retiré de la course pour accueillir la finale. « Le Portugal ne dispose pas de stade (d’une capacité d’au moins 80 000 places), il ne va pas investir pour augmenter la capacité des stades, ce qui signifie que le Portugal n’aura pas la finale de la Coupe du monde » , a déclaré mardi Antonio Laranjo, coordinateur de la candidature tripartite,.

Des médias espagnols se félicitent de ce retrait. « La Fédération Royale Espagnole de Football (RFEF) estime que la finale pourrait avoir lieu au Santiago Bernabéu (à Madrid) rénové, où les travaux se poursuivent, même si la mairie de Barcelone, avec l’accord du FC. Barcelone, serait déjà en train de préparer un rapport complet pour défendre la candidature du nouveau Camp Nou, en cours de construction, pour accueillir la finale de la Coupe du monde 2030 », indique Mundo Deportivo.

Le Maroc est toujours dans la course. Pour défendre ses chances, le gouvernement a programmé la construction d’un grand stade à Benslimane, d’une capacité d’accueil de 113 000 places pour un budget de près de 5 milliards de dirhams, sur la période 2025 – 2028.

Lors de la même cérémonie, les ambassadeurs du Mondial 2030 ont été présentés. La liste compte les Marocains, Noureddine Naybet, qui compte deux participations aux Coupes du monde de football de 1994 aux Etats-Unis et 1998 en France, la capitaine des Lionnes, Ghizlane Chebbak, et Achraf Hakimi.

Du côté de l’Espagne, le choix s’est porté sur Andres Iniesta, l’auteur du but qui a donné la victoire à la Roja lors de la finale du Mondial 2010 en Afrique du sud face aux Pays-Bas, et les capitaines Irene Paredes et Alvaro Morata.

L’ancienne vedette Luis Figo et les capitaines Dolores Silva et Cristiano Ronaldo, sont les ambassadeurs désignés par le Portugal. Enfin, Emmanuel Adebayor, ex-international togolais a été présenté comme l’ambassadeur de la compétition en Afrique.