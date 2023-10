Mondial 2030 : G. Infantino croit en les chances de la candidature tripartite

D’après le portail espagnol spécialisé Marca, Gianni Infantino, président de la FIFA, demeure convaincu que la candidature unissant l’Espagne, le Portugal et le Maroc détient la faveur indéniable, surpassant ainsi les candidatures concurrentes de l’Arabie Saoudite, de l’Égypte et de la Grèce, ainsi que celle de l’Amérique du Sud.

Malgré les turbulences qui ont secoué la Fédération de Football espagnole ces derniers mois, une lueur d’optimisme perdure. Marca souligne ainsi que G. Infantino semble maintenir une foi inébranlable en la candidature conjointe de l’Espagne, du Portugal et du Maroc. D’après le journaliste Juanma Castaño, il la désigne volontiers comme l’option privilégiée, affirmant cette conviction à quiconque ose lui poser la question.

Cependant, comme le souligne Marca ces derniers jours, la candidature sud-américaine connaît une montée en puissance. À la Conmebol, ils ont confiance en l’aspect nostalgique lié au centenaire de la première Coupe du Monde en Uruguay (1930), combiné aux questions extra sportives entourant le football espagnol, pour qu’il y ait une force suffisante afin d’avoir des chances de remporter la victoire.

Pedro Sánchez, président du gouvernement espagnol par intérim, s’était lui-même prononcé avec assurance sur cette candidature commune, la qualifiant de « projet solide et ambitieux qui transmet des valeurs positives ».

Pour le Roi Mohammed VI, cette candidature commune, sans précédent dans l’histoire du football, sera celle de la jonction entre l’Afrique et l’Europe, entre le nord et le sud de la Méditerranée, et entre les mondes africain, arabe et euro-méditerranéen. Le Souverain a également précisé que cette candidature sera celle du rassemblement autour du meilleur de part et d’autre, et la démonstration d’une alliance de génie, de créativité, d’expérience et de moyens.

Il convient de rappeler que la Commission tripartite Espagne-Maroc-Portugal de candidature pour l’organisation de la Coupe du Monde 2030 a tenu, en mi-septembre, sa première réunion à Las Rosas en Espagne. La prochaine réunion de travail aura lieu mercredi 4 octobre à Rabat, en présence des présidents des Fédérations des trois pays.