Mise à mort sauvage de Badr : Un récidiviste devant la justice…

Les mis en cause sont inculpés devant la chambre criminelle de première instance de constitution d’une bande criminelle, de meurtre avec préméditation, de vol qualifié, de tentative de meurtre avec préméditation et de participation à ces crimes, précisent des sources médiatiques,

Doctorant à la Faculté des sciences et techniques (FST) à Mohammedia, Badr, 23 ans a été mortellement frappé durant une rixe commencée au sein du restaurant, puis écrasé par la voiture du mis en cause principal, dans le parking. Lundi dernier, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a annoncé l’arrestation du conducteur incriminé à Laâyoune, ville vers laquelle ils auraient pris la fuite juste après les faits.

La mobilisation s’est organisée sur les réseaux sociaux, depuis l’annonce du décès du jeune Badr, après qu’il a été violemment pris à partie par les mis en cause. Plusieurs internautes ont lancé un hashtag (العدالة_لبدر#) pour exprimer leur solidarité à la famille du défunt et demander justice. Plus, des informations laissent entendre que le principal mis en cause n’est pas à son premier accident mortel près. Il avait déjà été confondu dans une autre affaire où il y a eu mort d’homme, dans la métropole. De là à voir en cette affaire une récidive, il n’y a qu’un pas…