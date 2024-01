Marocanité du Sahara : Un député britannique appelle Londres à plus de proactivité

Le député a souligné, dans sa missive, l’importance de soutenir la proposition d’autonomie telle que formulée par le Maroc. Dans un entretien accordé dimanche 7 janvier à Medi1 TV, le parlementaire a affirmé que son pays gagnerait même à reconnaître la souveraineté de Rabat sur le Sahara.

« Avant ma visite au Maroc, j’ai adressé une lettre au ministre britannique des Affaires étrangères, pour attirer son attention sur le retard qu’a pris le Royaume-Uni dans cette question par rapport aux Etats-Unis », a déclaré le député. « Nous devons offrir notre plein soutien au Maroc et reconnaître sa souveraineté sur le Sahara », a-t-il insisté.

Selon L. Fox, cette position est essentielle « non seulement pour les relations diplomatiques bilatérales, mais aussi pour la paix et la coopération internationale ». En adoptant une telle position, le Royaume-Uni va également s’aligner sur les positions de ses alliés les plus proches, comme les Etats-Unis, la France, l’Allemagne, l’Espagne et les Pays-Bas qui soutiennent tous l’initiative d’autonomie, a encore indiqué le député conservateur.

Dans sa lettre, L. Fox a par ailleurs salué le progrès en matière d’infrastructures, de services sociaux et de croissance économique dans les provinces du sud, illustrant l’engagement du Maroc en faveur de la prospérité de la région, en particulier du Sahara. Il a ainsi prôné l’importance de soutenir une solution « stable et constructive à la question du Sahara, que l’initiative marocaine d’autonomie cherche à apporter ».

Par ailleurs, le député a invité le chef de la diplomatie britannique à se rendre au Maroc et plus particulièrement dans ces provinces. Il a souligné que « le statu quo actuel n’est pas propice au progrès et une visite pourrait marquer une étape importante vers une politique étrangère britannique plus informée et plus efficace dans la région ».

« Le Maroc a toujours prouvé qu’il était un acteur clé et un allié du Royaume-Uni, en particulier dans des domaines d’intérêt mutuel tels que la sécurité, le commerce et la diplomatie », a-t-il ajouté. « La position stratégique et la stabilité du pays en font un partenaire inestimable dans une région souvent marquée par l’incertitude. L’engagement du Maroc dans la lutte contre les menaces régionales, conjugué à la croissance de son économie et à sa stature continentale, offre de nombreuses opportunités au gouvernement et aux entreprises britanniques », a-t-il relevé.

« L’alignement des valeurs et des visions entre nos deux nations constitue la pierre angulaire d’une relation solide et mutuellement bénéfique », a poursuivi L. Fox, soulignant l’importance de « renforcer notre alliance avec le Maroc », en ces temps d’instabilité mondiale et de scénarios diplomatiques changeants.

« Cette coopération accrue renforcera nos objectifs communs de maintien de la paix et de la sécurité à la fois dans la région, sur le continent africain et dans le monde », a-t-il conclu.